10 октября 2025 в 11:39

Как удалить жвачку с одежды: проверенные методы

Как удалить жвачку с одежды: проверенные методы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жевательная резинка, прилипшая к одежде, — это не приговор для вещи. Удалить ее можно с помощью простых методов, основанных на изменении температуры или использовании подручных средств. Главное — действовать аккуратно, чтобы не повредить ткань, и не пытаться стирать вещь в машинке, предварительно не очистив ее, — это лишь усугубит ситуацию. Самые действенные способы удаления жевательной резинки с ткани — заморозка в морозильной камере, использование скотча и нагревание утюгом, чтобы она, наоборот, стала тягучей.

Основные принципы удаления

Перед началом важно оценить тип ткани. Для плотных материалов, таких как джинса, подойдет большинство способов, включая механическое удаление. А вот для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, нужен особо щадящий подход, и в случае сомнений вещь лучше сразу отдать в химчистку. Также подготовьте инструменты: пластиковую карту, тупой нож или пилочку для ногтей, которые помогут без риска поддеть застывшую жвачку.

Метод заморозки

Это один из самых эффективных и безопасных способов. Под воздействием холода жвачка затвердевает и теряет свою липкость. Если вещь небольшая, положите ее в полиэтиленовом пакете в морозильную камеру на 1–2 часа. Для объемных изделий или точечного воздействия используйте кубики льда, завернутые в пакет, или специальный замораживающий спрей. После того как жвачка застынет и станет хрупкой, аккуратно снимите ее с ткани скребком.

Как удалить жвачку с одежды: эффективные способы в домашних условиях Как удалить жвачку с одежды: эффективные способы в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тепловая обработка

Этот метод, напротив, основан на нагревании, которое делает жвачку мягкой и тягучей. Можно использовать утюг: выверните вещь наизнанку, подложите под загрязнение плотную бумагу или картон и на несколько секунд прижмите нагретым утюгом — растаявшая жвачка прилипнет к бумаге. Альтернатива — направить на пятно струю горячего воздуха из фена, а затем удалить размягченную массу. Этот способ лучше подходит для плотных тканей.

Использование подручных средств

Если жвачка свежая, может помочь обычный широкий скотч. Плотно прижмите его к загрязнению и резко оторвите — липкая лента соберет основную массу. Для удаления остатков пятна можно использовать столовый уксус. Нагрейте его, нанесите на жвачку с помощью зубной щетки и вотрите, чтобы она отстала от волокон. После любой обработки вещь рекомендуется постирать.

Удалить жвачку с одежды в домашних условиях — вполне реальная задача. Ключ к успеху — выбор метода, соответствующего типу ткани, и аккуратность в исполнении. Быстрая реакция и правильная техника очистки помогут спасти любимую вещь без следа.

Ранее мы писали о том, как отмыть столовые приборы от застарелого жира без посудомойки.

жвачка
очистка
одежда
советы
Оксана Головина
О. Головина
