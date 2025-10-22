Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:48

Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка

Гастроэнтеролог Чикунов: жевательная резинка может негативно влиять на здоровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильное или слишком частое использование жевательной резинки может привести к проблемам с желудком и зубами, рассказал «МК в Красноярске» гастроэнтеролог Владимир Чикунов. Он уточнил, что во время жевания организм получает сигнал о начале приема пищи.

Когда мы жуем резинку, организм получает сигнал о начале приема пищи и начинает выделять кислоту и ферменты. Но поскольку еда не поступает, желудочный сок раздражает слизистую, что может вызвать изжогу и дискомфорт, — рассказал Чикунов.

Он подчеркнул, что чистка зубов остается наилучшим способом поддерживать здоровье полости рта. В случае выбора жевательной резинки лучше отдавать предпочтение продуктам без сахара и ароматизаторов, а также ограничивать время их использования, уточнил гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Наталья Павлюк рассказала, что злоупотребление жевательной резинкой чревато разрушением зубной эмали. Чтобы минимизировать потенциальные риски, врач посоветовала ограничить употребление жвачки до одного или двух раз в день.

