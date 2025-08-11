Готовьте ведрами — съедят за день: хрустящие соленые огурцы без уксуса

Хрустящие соленые огурцы с насыщенным вкусом и пряным ароматом — это идеальная закуска, где яркий огуречный вкус сочетается с нотками чеснока, укропа и душистого перца. Готовим без уксуса!

Для засолки отберите крепкие мелкие огурцы (1,5 кг), промойте и замочите на 2 часа в ледяной воде. На дно трехлитровой банки уложите зонтик укропа, 3 зубчика чеснока, 5 листьев смородины, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца. Плотно утрамбуйте огурцы вертикально. Приготовьте рассол: на 1,5 л воды 2 ст. л. соли без горки (не йодированной!) Доведите до кипения, залейте огурцы. Закройте капроновой крышкой, оставьте при комнатной температуре на 3 дня, затем уберите в холодильник.

Через неделю огурчики приобретут идеальный баланс солености и хруста. Готовьте эти огурцы ведрами — их съедят за день.

