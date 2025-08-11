Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Квашеные огурцы: готовим на рассоле без уксуса — только соль и вода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеные огурцы в банках — это хрустящая ароматная закуска с ярким кисло-соленым вкусом и пикантными нотками чеснока и специй! Готовятся они на рассоле без уксуса — понадобятся только соль и вода.

Огурцы во время квашения сохраняют плотную текстуру, но пропитываются насыщенным рассолом, приобретая легкую остроту и глубину вкуса.

Для приготовления отберите небольшие крепкие огурцы (1,5 кг), промойте и замочите в холодной воде на 2 часа. В стерильные банки уложите огурцы, добавив на каждую литровую емкость 3 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 листьев смородины, 2 листа хрена и 5 горошин черного перца. Приготовьте рассол (1,5 л воды, 2 ст. л. соли без йода), залейте огурцы холодным рассолом, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Затем снимите пену, закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.

Через 2 недели огурцы готовы — они становятся ароматными, с приятной кислинкой и хрустящей мякотью.

Ранее стало известно, как замариновать баклажаны, чтобы по вкусу были как грибы.

