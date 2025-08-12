В Ливане заявили, что Путин переиграл Запад до встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин находится в выгодной позиции перед предстоящей встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, пишет ливанская газета Al Nahar. Главе РФ удалось получить политическое преимущество, не сделав при этом ни одной уступки, подчеркнули журналисты.

Пока еще рано предсказывать итоги встречи, однако <...> позиция Путина выглядит сильной. [Президент Украины Владимир] Зеленский и европейские лидеры, возможно, сделали ставку на точку невозврата в отношениях Трампа с Путиным. Но такая ставка была обречена на провал, — говорится в материале.

Ранее бывший агент американской секретной службы Бобби Макдональд заявил, что переговоры между президентами России и США на Аляске, вероятно, могут пройти на военной базе. По его словам, такое решение позволит обеспечить высокий уровень безопасности, уединение и необходимые условия для спокойного и сосредоточенного диалога без внешних раздражителей.