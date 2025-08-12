Экс-агент США раскрыл возможное место переговоров на Аляске Экс-агент Макдональд: переговоры на Аляске могут состояться на военной базе

Возможным местом проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может стать военная база, где охрана обеспечит им уединение и создаст условия для сосредоточенной работы без посторонних отвлекающих факторов, заявил бывший агент американской секретной службы Бобби Макдональд. По его словам, Аляска выбрана из-за своей изолированности, что поможет избежать «цирковой атмосферы», передает Alaska News Source.

Возможно, они рассматривают это как эффективное совещание на военной базе, где охрана обеспечит им уединение и время для совместной работы, не отвлекаясь на посторонние дела, — сказал Макдональд.

Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что штат готов оперативно обеспечить проведение встречи Путина и Трампа, назначенной на пятницу. По его словам, регион располагает всеми необходимыми ресурсами для организации саммита, в том числе мерами безопасности.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что российский и американский лидеры проведут встречу на Аляске по соображениям безопасности. По его мнению, эта территория расположена недалеко от России и имеет с ней тесные связи.