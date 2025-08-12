В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску Бывший вице-губернатор Леман: Аляска может быстро подготовиться к визиту Путина

Аляска готова в кратчайшие сроки организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на пятницу, заявил бывший вице-губернатор штата Лорен Леман в интервью РИА Новости. По его словам, регион располагает всем необходимым для проведения саммита, включая меры по обеспечению безопасности.

Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим, — сказал Леман.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске свидетельствует о том, что Москва и Вашингтон готовы вести прямой диалог без участия посредников. Кроме того, по его словам, выбор этого региона обусловлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет прибыть туда без официального приглашения.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что выбор Аляски в качестве площадки для предстоящей встречи можно считать удачным и неожиданным. Он подчеркнул, что такое решение позволяет минимизировать влияние Европы на ход переговоров.