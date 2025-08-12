Военэксперт раскрыл вероятность нового вторжения ВСУ в Россию

Вероятность нового вторжения Вооруженных сил Украины в Россию составляет 50%, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, если это все-таки случится, масштаб операции будет меньше, чем год назад в Курской области, но количество диверсионных групп увеличится.

Если вторжение ВСУ на территорию РФ будет, то тогда перейдут границы не две ДРГ, а побольше. Но все это будет менее масштабно, чем год назад в Курской области. Вероятность вторжения составляет 50%. ВСУ, конечно, постараются в том числе совершить теракт. Посмотрите, насколько возросла активность российских спецслужб, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что перед встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Москва демонстрирует Киеву полный контроль над ситуацией. Военэксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают уверенное наступление в зоне специальной военной операции.

Перед встречей Путина и Трампа мы показываем Киеву, что у нас все под контролем. Могут быть теракты, так как террористическая активность ВСУ возросла, это бесчеловечные люди — у них за плечами Буча, подрывы людей, взрывы. Эти дни будут тревожные. Мы наступаем в зоне СВО, успешно это делаем, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Военный Донецк» сообщил, что была отражена попытка прорыва ВСУ через границу РФ в Курской области, позиции ВС России остались прежними. По его данным, три штурмовые группы пытались прорваться из района сумской Рыжевки в направлении Теткино. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.