Отражена попытка прорыва Вооруженных сил Украины через границу РФ в Курской области, позиции ВС России остались прежними, передает Telegram-канал «Военный Донецк». По его данным, три штурмовые группы пытались прорваться из района сумской Рыжевки в направлении Теткино. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» ликвидировали скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным ведомства, воздушная разведка обнаружила в подвалах пять пунктов управления БПЛА и места скопления живой силы противника, они планировали преодолеть барьерный рубеж.

Ранее стало известно, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые «мясные штурмы». Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. Примером тому стала 155-я бригада ВСУ, которая прошла подготовку во Франции.