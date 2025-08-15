Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Печенье «Творожные ушки» — вкус из детства! Аромат выпечки на весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Творожные ушки» — вкус из детства! Этот рецепт вернет вас в беззаботные времена, когда аромат домашней выпечки наполнял весь дом. Хрустящие снаружи и мягкие внутри «Творожные ушки» тают во рту, даря настоящее удовольствие.

Ингредиенты

  • Творог 5–9% — 300 г
  • Сливочное масло 82,5% — 180 г
  • Сахар — 130 г (можно тростниковый)
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Пшеничная мука — 300 г (±50 г по необходимости)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.

Приготовление

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавьте творог и перемешайте до однородности. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и солью, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам (при необходимости добавьте немного муки).
  2. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте прямоугольниками или кружочками. Каждую заготовку обмакните в сахар, сложите пополам сахаром внутрь, затем еще раз пополам – получится форма «ушка». Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики. Нежный десерт без вреда для фигуры!

печенье
творог
выпечка
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
