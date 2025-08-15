Печенье «Творожные ушки» — вкус из детства! Аромат выпечки на весь дом

Печенье «Творожные ушки» — вкус из детства! Этот рецепт вернет вас в беззаботные времена, когда аромат домашней выпечки наполнял весь дом. Хрустящие снаружи и мягкие внутри «Творожные ушки» тают во рту, даря настоящее удовольствие.

Ингредиенты

Творог 5–9% — 300 г

Сливочное масло 82,5% — 180 г

Сахар — 130 г (можно тростниковый)

Ванильный сахар — 8 г

Пшеничная мука — 300 г (±50 г по необходимости)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Приготовление

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавьте творог и перемешайте до однородности. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и солью, постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам (при необходимости добавьте немного муки). Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте прямоугольниками или кружочками. Каждую заготовку обмакните в сахар, сложите пополам сахаром внутрь, затем еще раз пополам – получится форма «ушка». Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

