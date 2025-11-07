Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:35

Лёгкий рецепт творожного печенья — нужны творог, сахар и горстка муки. Нежные ракушки к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — настоящее открытие для тех, кто любит нежную выпечку без лишних сложностей. Оно сочетает в себе тонкое песочное тесто с мягкой творожной основой и сладкой фруктовой начинкой, которая буквально тает во рту. В отличие от сухого магазинного печенья, эти творожные кружочки остаются мягкими и свежими несколько дней. Они идеально подходят к утреннему кофе, детскому полднику или как легкий десерт после ужина. А главное — тесто получается очень податливым и не требует охлаждения, так что с приготовлением справятся даже те, кто никогда не дружил с выпечкой.

Для теста разотрите 100 г размягченного сливочного масла с 40 г сахара до однородности. Добавьте 220 г творога и аккуратно перемешайте. Всыпьте 170–180 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя и замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Разделите тесто на 18 равных частей. Каждую часть раскатайте в кружок, в центр положите 1/2 ч.л. джема или густого варенья (всего 2-3 ст. л.). Края защипите, формируя аккуратные шарики, и слегка приплюсните их. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до легкого румянца. Дайте печенью полностью остыть — тогда оно раскроет свой нежный вкус!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Общество
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Общество
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Общество
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
Семья и жизнь
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
Хрусткое печенье с жевательной серединкой — готовлю шоколадную классику к чаю и на праздники
Общество
Хрусткое печенье с жевательной серединкой — готовлю шоколадную классику к чаю и на праздники
рецепты
печенье
выпечка
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.