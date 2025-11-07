Лёгкий рецепт творожного печенья — нужны творог, сахар и горстка муки. Нежные ракушки к чаю

Это печенье — настоящее открытие для тех, кто любит нежную выпечку без лишних сложностей. Оно сочетает в себе тонкое песочное тесто с мягкой творожной основой и сладкой фруктовой начинкой, которая буквально тает во рту. В отличие от сухого магазинного печенья, эти творожные кружочки остаются мягкими и свежими несколько дней. Они идеально подходят к утреннему кофе, детскому полднику или как легкий десерт после ужина. А главное — тесто получается очень податливым и не требует охлаждения, так что с приготовлением справятся даже те, кто никогда не дружил с выпечкой.

Для теста разотрите 100 г размягченного сливочного масла с 40 г сахара до однородности. Добавьте 220 г творога и аккуратно перемешайте. Всыпьте 170–180 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя и замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Разделите тесто на 18 равных частей. Каждую часть раскатайте в кружок, в центр положите 1/2 ч.л. джема или густого варенья (всего 2-3 ст. л.). Края защипите, формируя аккуратные шарики, и слегка приплюсните их. Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до легкого румянца. Дайте печенью полностью остыть — тогда оно раскроет свой нежный вкус!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.