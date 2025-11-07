Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто

Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто

Это блюдо — настоящая находка для сытного семейного ужина. Ароматные мясные фрикадельки, нежный картофель и насыщенный томатный соус готовятся вместе, создавая гармоничный и самодостаточный обед.

Для блюда мне понадобится: фарш (500 г), лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), яйцо (1 шт.), соль, перец, тмин. Для соуса и овощей: лук (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), томаты в собственном соку (400 г), паприка (1 ч. л.), картофель (3 шт.), зелень.

Лук для фарша натираю на терке или очень мелко рублю. Смешиваю его с фаршем, давленым чесноком, панировочными сухарями, яйцом и специями. Тщательно вымешиваю фарш около 5–7 минут — это сделает фрикадельки плотными и упругими. Формирую из фарша небольшие удлиненные котлетки. Обжариваю их на хорошо разогретом масле со всех сторон до золотистой корочки. Для соуса нарезаю лук и перец полукольцами, обжариваю до мягкости. Добавляю томаты и паприку, тушу 5–7 минут. В огнеупорную форму выкладываю обжаренные фрикадельки, заливаю их томатным соусом, сверху распределяю нарезанный крупными дольками картофель. Накрываю форму крышкой или фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока картофель не станет мягким. Подаю, посыпав свежей зеленью, с питой или рисом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.