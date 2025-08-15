«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя

Люди у стены Виктора Цоя на Арбате. 15 августа исполняется 35 лет со дня гибели музыканта в автокатастрофе

Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой остается рупором перемен для поклонников, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, певец стал символом вдохновения для целого поколения, а его песни продолжают находить отклик у слушателей даже спустя десятилетия.

Виктор Цой в свое время был рупором поколений, рупором перемен, и за его песнями шли многие, и его песни являлись определенным таким вдохновляющим материалом. Соответственно, его боготворили. Соответственно, он являлся кумиром. И это поколение, для которых он являлся кумиром, эти его поклонники, они до последнего будут чтить память своего кумира, — высказался Рудченко.

Ранее продюсер и музыкальный журналист Александр Кушнир заявил, что Цой сделал революцию в бардовской музыке. По его словам, у наставников лидера группы «Кино» были ориентиры на западных музыкантов, но он смог создать собственный рок-стиль.

До этого подруга Цоя, американская певица Джоанна Стингрей заявила, что, будучи сильным и стойким на сцене, лидер группы «Кино» в реальной жизни был спокойным и расслабленным. Музыкант погиб в ДТП ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года.