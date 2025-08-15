Подруга Цоя раскрыла истинный характер рок-музыканта

Будучи сильным и стойким на сцене, советский рок-музыкант Виктор Цой в реальной жизни был спокойным и расслабленным, рассказала ТАСС его подруга, американская певица Джоанна Стингрей. Он погиб в ДТП ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года.

На сцене он был сильным и стойким. Вне сцены он был как любой обычный друг: спокойный, расслабленный, веселый. <...> Многие поклонники Виктора считают его замкнутым и серьезным человеком, но он был полной противоположностью, — рассказала она.

Джоанна Стингрей участвовала в концерте памяти Виктора Цоя в 1992 году в Лужниках. Спустя четыре года в соавторстве с культурологом Александром Липницким выпустила документальный фильм о Цое «Солнечные дни». Также артистка создала книгу-альбом «Виктор Цой. Последний герой».

Рок-музыкант Сергей Галанин считает, что лидер группы «Кино» стал популярным благодаря простым и символичным текстам, которые были понятны абсолютно каждому. Он отметил, что в России есть огромное число талантливых людей, но им не удается обрести мировую славу, которая была у Цоя.