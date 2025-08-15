Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:28

Подруга Цоя раскрыла истинный характер рок-музыканта

Певица Стингрей: вне сцены Цой был спокойным и веселым

Виктор Цой Виктор Цой Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС

Будучи сильным и стойким на сцене, советский рок-музыкант Виктор Цой в реальной жизни был спокойным и расслабленным, рассказала ТАСС его подруга, американская певица Джоанна Стингрей. Он погиб в ДТП ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года.

На сцене он был сильным и стойким. Вне сцены он был как любой обычный друг: спокойный, расслабленный, веселый. <...> Многие поклонники Виктора считают его замкнутым и серьезным человеком, но он был полной противоположностью, — рассказала она.

Джоанна Стингрей участвовала в концерте памяти Виктора Цоя в 1992 году в Лужниках. Спустя четыре года в соавторстве с культурологом Александром Липницким выпустила документальный фильм о Цое «Солнечные дни». Также артистка создала книгу-альбом «Виктор Цой. Последний герой».

Рок-музыкант Сергей Галанин считает, что лидер группы «Кино» стал популярным благодаря простым и символичным текстам, которые были понятны абсолютно каждому. Он отметил, что в России есть огромное число талантливых людей, но им не удается обрести мировую славу, которая была у Цоя.

артисты
Виктор Цой
культура
воспоминания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Японцев призвали хранить в сердцах раскаяние после Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Пушилин объяснил нехватку воды в ДНР
Саммит Путина и Трампа открыл неожиданные перспективы некоторым россиянам
СК раскрыл число осужденных за нападение на Курскую область бойцов ВСУ
Звезда сериала «Доктор Хаус» стала жертвой насильника
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.