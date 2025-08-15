Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Калифорнии обнаружили диких свиней с ярко-синим мясом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В округе Монтерей американского штата Калифорния охотник по имени Дэн Бертон обнаружил дикую свинью с необычным синим жиром, передает National Geographic. Ранее мужчина слышал от старожилов истории об этих животных, но считал их выдумкой.

Охотник предположил, что необычный цвет обусловлен воздействием яда, предназначенного для грызунов. По его наблюдениям, свиньи могли употреблять отравленный овес из кормушек во время ночных засад. В составе яда было обнаружено химическое вещество дифенацин, которое и придало жиру животных непривычный оттенок.

Бертон сообщил о находке в Калифорнийский департамент по охране рыбных ресурсов и диких животных. Специалисты этого ведомства подтвердили присутствие токсичных веществ в тканях животных и предупредили других охотников о потенциальной опасности.

Отмечается, что при употреблении в значительных количествах дифенацин может быть токсичен для людей и других животных, вызывая обильные кровотечения и представляя серьезную опасность для здоровья и жизни.

Ранее в центре Лос-Анджелеса был пойман семиметровый питон, который свободно передвигался возле жилого комплекса. Молодой человек по имени Джозеф Харт без специального снаряжения забрался в мусорный контейнер и голыми руками поймал огромную змею. Сейчас питон, которого назвали Эплс, находится в особом приюте под присмотром ветеринаров.

