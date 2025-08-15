В Калифорнии обнаружили диких свиней с ярко-синим мясом

В округе Монтерей американского штата Калифорния охотник по имени Дэн Бертон обнаружил дикую свинью с необычным синим жиром, передает National Geographic. Ранее мужчина слышал от старожилов истории об этих животных, но считал их выдумкой.

Охотник предположил, что необычный цвет обусловлен воздействием яда, предназначенного для грызунов. По его наблюдениям, свиньи могли употреблять отравленный овес из кормушек во время ночных засад. В составе яда было обнаружено химическое вещество дифенацин, которое и придало жиру животных непривычный оттенок.

Бертон сообщил о находке в Калифорнийский департамент по охране рыбных ресурсов и диких животных. Специалисты этого ведомства подтвердили присутствие токсичных веществ в тканях животных и предупредили других охотников о потенциальной опасности.

Отмечается, что при употреблении в значительных количествах дифенацин может быть токсичен для людей и других животных, вызывая обильные кровотечения и представляя серьезную опасность для здоровья и жизни.

