В США опасный вирус сгубил четырех человек

В Нью-Йорке число умерших от легионеллеза достигло четырех человек, передает ABC. Вспышка «болезни легионеров» началась 25 июля. За это время инфекцией заразилось 99 человек, 17 заболевших были госпитализированы.

Вспышку легионеллеза связывают с заражением воды в градирнях — специальных конструкциях, предназначенных для охлаждения большого объема воды. В 12 таких сооружениях были найдены бактерии, которые могут вызывать это заболевание.

Легионеллез — это разновидность пневмонии, которая вызывается бактериями из рода Legionella. Эти микроорганизмы размножаются в теплой воде и могут распространяться через водопроводные системы и различные устройства, такие как джакузи, гидромассажные ванны, увлажнители воздуха, бойлеры и испарительные конденсаторы в системах кондиционирования. Заражение происходит при вдыхании водяного пара, а передача от человека к человеку невозможна.

