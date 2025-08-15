Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 16:15

В США опасный вирус сгубил четырех человек

ABC: в Нью-Йорке четыре человека скончались от легионеллеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке число умерших от легионеллеза достигло четырех человек, передает ABC. Вспышка «болезни легионеров» началась 25 июля. За это время инфекцией заразилось 99 человек, 17 заболевших были госпитализированы.

Вспышку легионеллеза связывают с заражением воды в градирнях — специальных конструкциях, предназначенных для охлаждения большого объема воды. В 12 таких сооружениях были найдены бактерии, которые могут вызывать это заболевание.

Легионеллез — это разновидность пневмонии, которая вызывается бактериями из рода Legionella. Эти микроорганизмы размножаются в теплой воде и могут распространяться через водопроводные системы и различные устройства, такие как джакузи, гидромассажные ванны, увлажнители воздуха, бойлеры и испарительные конденсаторы в системах кондиционирования. Заражение происходит при вдыхании водяного пара, а передача от человека к человеку невозможна.

Ранее врач назвал необычный симптом нового вируса. Лихорадка чикунгунья характеризуется сильной болью в суставах — это основной симптом заболевания. Также возможны сыпь и повышение температуры до 40 градусов.

