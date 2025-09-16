Водитель сбил мать с дочкой после отказа в интиме

Житель Нью-Йорка Эдвин Круз Гомес предложил матери и ее дочке интим за деньги, а после отказа сбил их машиной, сообщает ABC News со ссылкой на окружную прокуратуру. Инцидент произошел утром в субботу, 13 сентября, в районе ресторана Prima Donna в Квинсе.

Гомес находился в компании других мужчин. Он предложил женщине и ее дочке-подростку интим за деньги. Гомес грубо домогался женщин, из-за чего у него завязалась драка с отчимом девочки. Мужчин разняли, после чего мать, девушка со своим молодым человеком и отчим пошли прочь от ресторана.

Но Гомес сел в свою машину и на скорости сбил компанию, прижав девочку к столбу. Следом он протаранил фургон и скрылся, бросив автомобиль на месте происшествия. В результате полученных травм девушка скончалась.

Гомеса задержали. В момент совершения преступления мужчина был нетрезв. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

