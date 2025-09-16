Скандал из-за драки с узбеками: нота в МИД, реакция СК, СПЧ и депутатов

Во Владивостоке разгорелся международный скандал. По данным СК РФ, подростки напали на граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело, Ташкент направил ноту в МИД РФ и краевую прокуратуру. Что произошло на самом деле, какое наказание может грозить несовершеннолетним, что известно о мигрантах — в материале NEWS.ru.

Что за скандал с мигрантами в Приморье

По версии следствия, в ночь на 10 сентября группа подростков из нескольких несовершеннолетних напала на граждан Узбекистана во Владивостоке. Уточняется, что иностранцы находились на территории РФ на законных основаниях.

«Подростки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без повода и причин повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. После этого фигуранты напали на водителя грузовой машины. Кроме того, подозреваемые ворвались в круглосуточный магазин на улице Хабаровской и в присутствии покупателей и продавца напали на мужчину», — заявили в приморском управлении СК РФ.

В ведомстве добавили, что далее подростки атаковали водителя такси и пассажира, который находился в тот момент в салоне. Несовершеннолетние громко кричали и били мужчину, используя в качестве оружия камни и иные подручные средства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Наказание по этой статье может достигать семи лет лишения свободы. Личности нападавших установлены, среди них есть 15-летние подростки: один из подозреваемых уже задержан, еще двое разыскиваются, уточнили в СК РФ.

«Подозреваемые отрицательно характеризуются и уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них является фигурантом уголовного дела о хулиганстве в магазине „Надежда“. Уголовное дело рассматривается в суде», — добавили в ведомстве.

Как отреагировали на произошедшее в Узбекистане

Об инциденте сообщил советник министра экологии, бывший депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев. Он также опубликовал три видеозаписи, на которых запечатлены нападения подростков на мигрантов. По данным Gazeta.uz, в одном из роликов молодые люди, предварительно закрыв лицо, нападают на таксиста, в другом — они пытаются избить человека, оскорбляют его по национальному признаку и преследуют. На третьем видео в кадре появляется оружие, заметны лица нападавших и озвучивается имя одного из них.

Кушербаев утверждает, что после нападения мигранты обратились в генконсульство, но там им не оказали помощи. В результате посольство Узбекистана официально обратилось в ряд российских ведомств. Об этом написал в своем Telegram-канале генеральный консул Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел города Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил Кабулжанов.

После произошедшего в Приморье отношения между Россией и Узбекистаном не испортятся, так как миграционная сфера — давняя проблема, которая должна решаться системно, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он выразил уверенность, что главы государств это прекрасно понимают.

«Проблема сложная, за один день ее не решить. Но наша страна начала этим заниматься, мы уже приняли и будем принимать целый ряд законов», — сказал он.

В чем причина конфликта между подростками и мигрантами в Приморье

Никакое физическое насилие неприемлемо ни со стороны русских ребят в отношении граждан Узбекистана, ни тем более со стороны мигрантов в отношении россиян, заявил Свинцов.

«В этой сфере надо наводить порядок, надо заниматься этой проблемой системно», — отметил он.

Любое нарушение баланса, а тем более культурно-этнического, всегда приводит к конфликтам, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его мнению, разрешать и предотвращать подобные недопонимания должны представители правоохранительных органов, но они не всегда могут адекватно среагировать на происходящее.

«Изначально поведение приезжих, их неуважение к нашим традициям — это и есть причина отрицательного отношения коренного населения к мигрантам. Но государство под воздействием диаспор не всегда дает адекватный ответ на действия представителей приезжих. Пытаются говорить: „Не разжигайте“. Но на самом деле эта фраза очень опасная», — сказал Кабанов.

Он подчеркнул, что не поддерживает расизм и любые действия неправового характера со стороны россиян, но в принципе понимает «мотивацию людей, которые выступили за защиту нашего мира и нашего миропорядка». Однако, по словам Кабанова, бездействие правоохранителей всегда будет приводить к подобным конфликтам.

«Это очень опасная игра, потому что ее используют в своих интересах наши враги. Это как раз является основой для нарушения нашей внутренней стабильности. Мы видим, что на Западе сейчас цивилизационные войны. Мы предупреждали, что массовый завоз людей с другим цивилизационным кодом в любом случае приведет к конфликтам», — добавил член СПЧ.

Куда жаловаться на подозрительных мигрантов

О правонарушениях, совершенных иностранцами, следует сообщать на горячую линию МВД или Следственного комитета, посоветовал Кабанов. Он добавил, что в эти же ведомства надо обратиться, если были зафиксированы признаки незаконной миграции.

«Это на самом деле будет стимулировать сотрудников МВД реагировать на заявления граждан и наводить порядок в сфере миграции. Их мало, их не хватает, им не всегда хочется работать. А некоторые из них „стимулированы“ диаспорами. Но граждане не должны молчать, потому что незаконная миграция — это угроза нашей персональной безопасности, безопасности наших детей и нашей страны», — заявил Кабанов.

