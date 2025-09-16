Стало известно, какой сюрприз подготовил Лукашенко 25 заключенным Лукашенко помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 осужденных за экстремизм в преддверии государственного праздника, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Документ был официально утвержден 16 сентября в честь приближающегося Дня народного единства.

Отмечается, что среди помилованных граждан представлены 12 женщин и 13 мужчин различного возраста. Большинство из них (19 человек) относятся к возрастной категории до 40 лет и имеют на воспитании несовершеннолетних детей.

Все освобожденные по указу президента лица полностью признали свою вину и продемонстрировали искреннее раскаяние в совершенных противоправных действиях. Они также дали официальные обязательства строго соблюдать законодательство и вести законопослушный образ жизни.

Особое внимание уделяется социально значимым обстоятельствам помилованных. В их числе оказалась многодетная мать, а также один осужденный, совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее представитель американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко заявил, что США укрепят связи с Белоруссией при согласовании сделки по освобождению заключенных. По его словам, Вашингтон «очень хочет» нормализовать отношения с Минском.