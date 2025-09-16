В Эстонии неожиданно признали страшные последствия атак ВСУ Глава МО Эстонии Певкур заявил о рисках от атак ВСУ на порт Усть-Луга

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал возможность серьезных последствий для Финского залива и Балтийского моря в результате атак Вооруженных сил Украины на порт Усть-Луга Ленинградской области, передает ERR. Руководитель ведомства допустил, что такие удары украинских беспилотников рискуют привести к значительному экологическому ущербу.

Экологические последствия для нашего северного побережья, то есть для Финского залива и Балтийского моря, будут крайне серьезными, поскольку Балтийское море мелкое, — заявил министр.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.

Как заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, Украина атаковала порт Усть-Луга в Ленинградской области беспилотниками с дальностью полета более тысячи километров. Подобные дроны украинская армия получает от западных стран. Генерал подчеркнул, что главными целями Вооруженных сил Украины при атаках дронами на Россию являются энергетические комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и хранилища.