Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:11

В Эстонии неожиданно признали страшные последствия атак ВСУ

Глава МО Эстонии Певкур заявил о рисках от атак ВСУ на порт Усть-Луга

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал возможность серьезных последствий для Финского залива и Балтийского моря в результате атак Вооруженных сил Украины на порт Усть-Луга Ленинградской области, передает ERR. Руководитель ведомства допустил, что такие удары украинских беспилотников рискуют привести к значительному экологическому ущербу.

Экологические последствия для нашего северного побережья, то есть для Финского залива и Балтийского моря, будут крайне серьезными, поскольку Балтийское море мелкое, — заявил министр.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.

Как заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, Украина атаковала порт Усть-Луга в Ленинградской области беспилотниками с дальностью полета более тысячи километров. Подобные дроны украинская армия получает от западных стран. Генерал подчеркнул, что главными целями Вооруженных сил Украины при атаках дронами на Россию являются энергетические комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и хранилища.

Эстония
ВСУ
СВО
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.