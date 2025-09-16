США приготовили приятный сюрприз для венгров

Соединенные Штаты полностью восстановили безвизовый режим для граждан Венгрии, заявил посол США в Будапеште Роберт Палладино на своей странице в социальной сети X. Данное решение вступает в силу с 30 сентября текущего года после двухлетнего периода ограничений.

Венгрия восстановлена в качестве полноправного члена Программы безвизового въезда США. С 30 сентября все граждане Венгрии смогут получить двухлетнюю многократную визу ESTA в США, — написал дипломат.

Палладино подчеркнул, что это решение стало возможным благодаря действиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Одновременно он отметил, что венгерские власти предприняли существенные шаги для усиления мер безопасности.

Ограничения были введены 1 августа 2023 года из-за опасений Вашингтона относительно процедуры предоставления гражданства. В тот период Венгрия выдала паспорта примерно миллиону человек без, как утверждалось, должной проверки их личностей.

