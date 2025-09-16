Военэксперт назвал основные цели ФАБ-500 при атаках российской армии

Военно-воздушные силы России активно применяют авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования для уничтожения опорных пунктов украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти боеприпасы также стали ключевыми в борьбе с вражеской бронетехникой в зоне специальной военной операции.

В силу того что мощность ФАБ-500 не избыточная, ее достаточно для поражения бронетехники и основной массы блиндажей и укрытий для личного состава ВСУ. Поэтому бомба является средством, которое, по сути, прокладывает дорогу нашим штурмовикам при прорывах укреплений врага и применяется для уничтожения опорных пунктов, расположенных в частном секторе, — пояснил Кнутов.

По его словам, благодаря современным модулям боеприпас превратился из гравитационного в высокоточное планирующее оружие. Он уточнил, что точность попадания обеспечивается за счет использования российской спутниковой системы ГЛОНАСС.

ФАБ-500 — самая распространенная бомба. Благодаря управляемому модулю планирования коррекции она из гравитационной превратилась в планирующую. Из-за использования системы ГЛОНАСС она приобрела высокую точность и стала основной бомбой, которая применяется для ударов по противнику, — резюмировал Кнутов.

Ранее журналисты The National Interest высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. По словам аналитиков, боеприпасы дешевы в производстве и способны привести к масштабным разрушениям.