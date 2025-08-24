Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 10:50

Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга

Генерал Липовой: ВСУ атаковали Усть-Лугу БПЛА с дальностью полета более 1000 км

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украина атаковала порт Усть-Луга в Ленинградской области беспилотниками с дальностью полета больше тысячи километров заявил NEWS.ru герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что подобные дроны украинская армия получает от стран Запада.

Беспилотники, безусловно, украинские. Радиус действия этих беспилотников составляет 1000 и более километров. Сейчас Украине поставляют такие беспилотники их западные хозяева. То, что сегодня был нанесен удар, там получилось, что один беспилотник прорвался, остальные были уничтожены. Конечно, ущерб есть, но он незначительный. Я думаю, что пожар быстро ликвидируют, и дальше уже будут заниматься восстановлением работы этой энергосистемы, ― ответил Липовой.

Генерал подчеркнул, что главными целями Вооруженных сил Украины при атаках дронами на Россию являются энергетические комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Он добавил, что украинская армия хочет нанести ущерб российской энергосистеме.

Основная цель этих беспилотников — это, естественно, наши энергетические комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Основная задача — нанести как можно больше ущерба именно нашей энергосистеме, ― объяснил Липовой.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.

