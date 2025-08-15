Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 16:10

Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников

Психолог Кокурина заявила, что дети будут искать возможность выделиться

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Введение школьной формы может привести к тому, что дети будут искать возможность выделиться другим способом, например, выкрасив волосы, заявила психолог Варвара Кокурина. По ее словам, которые передает НСН, одежда никак не влияет на интеллект и успеваемость.

Любой человек хочет самовыражаться. Он все равно найдет способ, как это сделать. Если будет одинаковая форма, тогда волосы выкрасят в разный цвет, — пояснила психолог.

Ранее стало известно, что в России с 3 сентября вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, опубликованному на официальном портале Росстандарта, форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.

