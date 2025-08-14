Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:05

Как развлечь собаку в автомобиле: полезные советы

Как путешествовать с собакой Как путешествовать с собакой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поездки на автомобиле с питомцем — прекрасная возможность для совместного отдыха и новых впечатлений. Будь то короткая поездка на дачу или долгое путешествие с собакой на машине по России, важно сделать ее максимально комфортной и безопасной для вашего четвероногого друга.

Часто владельцы сталкиваются с тем, что собака начинает нервничать, скулить или просто не находит себе места. Чтобы избежать стресса и для себя, и для животного, необходимо заранее позаботиться о досуге питомца. В этой статье мы расскажем, чем занять собаку в машине, и поделимся полезными советами, которые помогут сделать вашу поездку легкой и приятной.

Подготовка к поездке: что взять для собаки

Грамотная подготовка — это уже половина успеха. Прежде чем отправиться в путь, соберите специальную «собачью сумку», в которую положите все самое необходимое. Продумайте маршрут, места остановок, а также то, чем вы будете развлекать питомца.

Итак, что нужно для путешествия с собакой?

  • Безопасность. Главное правило — собака должна быть надежно зафиксирована. Для этого существуют специальные автокресла, переноски, поводки с креплением к ремню безопасности. Никогда не оставляйте собаку свободно перемещаться по салону — это опасно как для нее, так и для водителя.

  • Документы. Обязательно возьмите ветеринарный паспорт с отметками о прививках, а также справку о здоровье, если вы планируете путешествие с собакой по России и будете останавливаться в гостиницах.

  • Миски для еды и воды. Лучше выбирать складные или походные варианты. Они легкие, компактные и удобные. Не забудьте также запастись достаточным количеством воды.

  • Корм. Не стоит менять рацион питомца в дороге, чтобы избежать проблем с пищеварением. Возьмите привычный корм с запасом.

  • Предметы гигиены. Влажные салфетки, гигиенические пеленки, пакетики для уборки за собакой — все это поможет поддерживать чистоту в салоне и на прогулках.

  • Любимые вещи. Плед, подстилка, любимая игрушка, лакомства, которые можно долго грызть — все это создаст для собаки атмосферу уюта и поможет чувствовать себя в безопасности.

Что взять в поездку для собаки Что взять в поездку для собаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это минимальный список того, что взять в путешествие с собакой, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и обеспечить максимальный комфорт. Отдельно разберемся, что должно быть в аптечке:

  • средства от укачивания (по назначению ветеринара);

  • антисептик и бинт;

  • успокоительные средства (также после консультации с врачом);

  • препараты, которые собака принимает на постоянной основе;

  • антигистаминные, разрешенные для ветеринарного применения;

  • адсорбенты, например, активированный уголь.

Игрушки и лакомства, которые займут питомца

В путешествии с собакой по России питомец может быстро заскучать, а скука часто приводит к нежелательному поведению: скулежу, грызению сидений или попыткам привлечь ваше внимание. Чтобы этого не произошло, подготовьте специальные «развлекательные наборы».

Интерактивные игрушки и «головоломки». Это идеальный вариант, чтобы занять собаку на долгое время. Игрушки, из которых нужно доставать лакомство, стимулируют мыслительную деятельность питомца и отвлекают от монотонной поездки. Перечислим, какие именно.

  • Конг. Резиновая игрушка повышенной прочности с узким отверстием, внутрь которой можно положить влажный корм или мелко нарубленные кусочки мяса. Собака будет вылизывать игрушку, пытаясь достать лакомство, и это займет ее надолго.

  • Мячи с отверстиями для корма. Их можно наполнять сухим кормом, который будет выпадать по мере катания мяча.

  • Специальные «пазлы» для собак. Это более сложные игрушки, где нужно открывать ящички или сдвигать крышки, чтобы добраться до еды.

Чем занять питомца Чем занять питомца Фото: Shutterstock/FOTODOM

Долгоиграющие лакомства. Пожалуй, самый простой и эффективный способ занять собаку в машине. Выбирайте те, которые пес будет долго жевать.

  • Натуральные сушеные лакомства. Уши, трахеи, жилы — все это продается в зоомагазинах. Они не крошатся, не пахнут и не оставляют следов.

  • Лакомства из прессованной кожи. Они безопасны для пищеварения и очень нравятся собакам.

  • Специальные косточки для чистки зубов. Они не только занимают питомца, но и приносят пользу его здоровью.

Новые игрушки. Дайте собаке новую игрушку, которую она еще не видела. Это вызовет у нее интерес, и она будет занята ее изучением. Но не давайте незнакомые лакомства — это может вызвать аллергию или проблемы с желудком.

Как успокоить собаку в дороге

Даже если автопутешествие с собакой для вас не в новинку, питомец может начать нервничать. Главное — сохранять спокойствие и не подавать виду, что вы переживаете. Собаки очень тонко чувствуют настроение хозяина.

Первым делом создайте комфортные условия.

  • Обеспечьте удобное место. Плед или подстилка с родным запахом поможет собаке расслабиться.

  • Поддерживайте комфортную температуру в салоне. Не допускайте перегрева или переохлаждения.

  • Не включайте громкую музыку. Собака может испугаться резких звуков.

  • Обеспечьте доступ свежего воздуха, но не открывайте окна слишком сильно, чтобы питомец не простудился и не высунул голову.

Используйте специальные средства.

Как устроить собаку в машине Как устроить собаку в машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Спреи и ошейники с феромонами. Они имитируют запах матери и помогают собаке успокоиться.

  • Успокоительные препараты. Если собака очень сильно нервничает, можно использовать специальные препараты, но только после консультации с ветеринаром.

  • Эффективные успокоительные травы для собак, например ромашка или валериана (тоже по согласованию с врачом).

Регулярные остановки. Планируйте остановки каждые 2–3 часа. За это время собака успеет размяться, справить нужду и попить воды. Прогуляйтесь с ней на поводке, дайте ей возможность побегать на безопасной территории. Это поможет ей снять стресс и набраться сил для продолжения поездки.

Что делать, если пес нервничает в машине

Даже если вы тщательно подготовились, питомец может начать проявлять признаки беспокойства: дрожать, скулить, учащенно дышать, пытаться выпрыгнуть из кресла. Это может быть связано как с укачиванием, так и с банальным страхом.

  • Остановитесь. Если вы видите, что собака очень сильно нервничает, сделайте остановку в безопасном месте. Дайте ей попить, пройдитесь с ней на поводке, поговорите с ней спокойным голосом.

  • Начните с коротких поездок. Сначала просто садитесь в машину, угощайте питомца лакомством и выходите. Постепенно увеличивайте время.

  • Ассоциация с позитивом. Чтобы преодолеть страх, нужно, чтобы у собаки были положительные ассоциации с машиной. Самый простой вариант — кормить собаку только в машине, однако начать эту подготовку лучше до поездки.

  • Сделайте поездки частью приятного досуга. Поезжайте в парк или на площадку, где собака любит гулять. Так она будет связывать машину с радостным событием.

  • Обратитесь к кинологу. Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, возможно, вам нужна помощь специалиста. Кинолог поможет скорректировать поведение и научит, как правильно вести себя в таких ситуациях.

Также советуем подготовить собаку к укачиванию.

  • Не кормите питомца за 2–3 часа до поездки.

  • Обеспечьте хорошую вентиляцию в салоне.

  • Давайте собаке специальные лакомства от укачивания (после консультации с ветеринаром).

Не ругайте и не наказывайте питомца. Путешествие с собакой на машине — это новый и непривычный опыт. Страх и стресс — это не вина домашнего любимцам, а ругань только усугубит ситуацию. Ваша задача — быть спокойным и любящим хозяином, который помогает своему другу справиться с трудностями.

Что делать, если собака нервничает в машине Что делать, если собака нервничает в машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные советы для долгого путешествия

Если вы планируете путешествие с собакой на машине на несколько дней, учтите следующие моменты.

  • Поиск жилья. Заранее бронируйте отели или гостиницы, где разрешено проживание с животными. Уточните правила: в некоторых местах требуется доплата за питомца.

  • Посещение достопримечательностей. Не все парки, музеи и другие места открыты для посещения с собаками. Заранее изучите информацию, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Если вы планируете автопутешествие с собакой, то такие мелочи могут испортить все впечатление.

Итого комфортное путешествие с собакой — это не просто удача, а результат тщательной подготовки и заботы о питомце. Используйте наши советы, чтобы ваша поездка стала незабываемым и радостным событием для вас обоих.

собаки
путешествие
питомцы
лайфхаки
советы
авто
поездки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.