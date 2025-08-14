Как развлечь собаку в автомобиле: полезные советы

Поездки на автомобиле с питомцем — прекрасная возможность для совместного отдыха и новых впечатлений. Будь то короткая поездка на дачу или долгое путешествие с собакой на машине по России, важно сделать ее максимально комфортной и безопасной для вашего четвероногого друга.

Часто владельцы сталкиваются с тем, что собака начинает нервничать, скулить или просто не находит себе места. Чтобы избежать стресса и для себя, и для животного, необходимо заранее позаботиться о досуге питомца. В этой статье мы расскажем, чем занять собаку в машине, и поделимся полезными советами, которые помогут сделать вашу поездку легкой и приятной.

Подготовка к поездке: что взять для собаки

Грамотная подготовка — это уже половина успеха. Прежде чем отправиться в путь, соберите специальную «собачью сумку», в которую положите все самое необходимое. Продумайте маршрут, места остановок, а также то, чем вы будете развлекать питомца.

Итак, что нужно для путешествия с собакой?

Безопасность. Главное правило — собака должна быть надежно зафиксирована. Для этого существуют специальные автокресла, переноски, поводки с креплением к ремню безопасности. Никогда не оставляйте собаку свободно перемещаться по салону — это опасно как для нее, так и для водителя.

Документы. Обязательно возьмите ветеринарный паспорт с отметками о прививках, а также справку о здоровье, если вы планируете путешествие с собакой по России и будете останавливаться в гостиницах.

Миски для еды и воды. Лучше выбирать складные или походные варианты. Они легкие, компактные и удобные. Не забудьте также запастись достаточным количеством воды.

Корм. Не стоит менять рацион питомца в дороге, чтобы избежать проблем с пищеварением. Возьмите привычный корм с запасом.

Предметы гигиены. Влажные салфетки, гигиенические пеленки, пакетики для уборки за собакой — все это поможет поддерживать чистоту в салоне и на прогулках.

Любимые вещи. Плед, подстилка, любимая игрушка, лакомства, которые можно долго грызть — все это создаст для собаки атмосферу уюта и поможет чувствовать себя в безопасности.

Что взять в поездку для собаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это минимальный список того, что взять в путешествие с собакой, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и обеспечить максимальный комфорт. Отдельно разберемся, что должно быть в аптечке:

средства от укачивания (по назначению ветеринара);

антисептик и бинт;

успокоительные средства (также после консультации с врачом);

препараты, которые собака принимает на постоянной основе;

антигистаминные, разрешенные для ветеринарного применения;

адсорбенты, например, активированный уголь.

Игрушки и лакомства, которые займут питомца

В путешествии с собакой по России питомец может быстро заскучать, а скука часто приводит к нежелательному поведению: скулежу, грызению сидений или попыткам привлечь ваше внимание. Чтобы этого не произошло, подготовьте специальные «развлекательные наборы».

Интерактивные игрушки и «головоломки». Это идеальный вариант, чтобы занять собаку на долгое время. Игрушки, из которых нужно доставать лакомство, стимулируют мыслительную деятельность питомца и отвлекают от монотонной поездки. Перечислим, какие именно.

Конг. Резиновая игрушка повышенной прочности с узким отверстием, внутрь которой можно положить влажный корм или мелко нарубленные кусочки мяса. Собака будет вылизывать игрушку, пытаясь достать лакомство, и это займет ее надолго.

Мячи с отверстиями для корма. Их можно наполнять сухим кормом, который будет выпадать по мере катания мяча.

Специальные «пазлы» для собак. Это более сложные игрушки, где нужно открывать ящички или сдвигать крышки, чтобы добраться до еды.

Чем занять питомца Фото: Shutterstock/FOTODOM

Долгоиграющие лакомства. Пожалуй, самый простой и эффективный способ занять собаку в машине. Выбирайте те, которые пес будет долго жевать.

Натуральные сушеные лакомства. Уши, трахеи, жилы — все это продается в зоомагазинах. Они не крошатся, не пахнут и не оставляют следов.

Лакомства из прессованной кожи. Они безопасны для пищеварения и очень нравятся собакам.

Специальные косточки для чистки зубов. Они не только занимают питомца, но и приносят пользу его здоровью.

Новые игрушки. Дайте собаке новую игрушку, которую она еще не видела. Это вызовет у нее интерес, и она будет занята ее изучением. Но не давайте незнакомые лакомства — это может вызвать аллергию или проблемы с желудком.

Как успокоить собаку в дороге

Даже если автопутешествие с собакой для вас не в новинку, питомец может начать нервничать. Главное — сохранять спокойствие и не подавать виду, что вы переживаете. Собаки очень тонко чувствуют настроение хозяина.

Первым делом создайте комфортные условия.

Обеспечьте удобное место. Плед или подстилка с родным запахом поможет собаке расслабиться.

Поддерживайте комфортную температуру в салоне. Не допускайте перегрева или переохлаждения.

Не включайте громкую музыку. Собака может испугаться резких звуков.

Обеспечьте доступ свежего воздуха, но не открывайте окна слишком сильно, чтобы питомец не простудился и не высунул голову.

Используйте специальные средства.

Как устроить собаку в машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спреи и ошейники с феромонами. Они имитируют запах матери и помогают собаке успокоиться.

Успокоительные препараты. Если собака очень сильно нервничает, можно использовать специальные препараты, но только после консультации с ветеринаром.

Эффективные успокоительные травы для собак, например ромашка или валериана (тоже по согласованию с врачом).

Регулярные остановки. Планируйте остановки каждые 2–3 часа. За это время собака успеет размяться, справить нужду и попить воды. Прогуляйтесь с ней на поводке, дайте ей возможность побегать на безопасной территории. Это поможет ей снять стресс и набраться сил для продолжения поездки.

Что делать, если пес нервничает в машине

Даже если вы тщательно подготовились, питомец может начать проявлять признаки беспокойства: дрожать, скулить, учащенно дышать, пытаться выпрыгнуть из кресла. Это может быть связано как с укачиванием, так и с банальным страхом.

Остановитесь. Если вы видите, что собака очень сильно нервничает, сделайте остановку в безопасном месте. Дайте ей попить, пройдитесь с ней на поводке, поговорите с ней спокойным голосом.

Начните с коротких поездок. Сначала просто садитесь в машину, угощайте питомца лакомством и выходите. Постепенно увеличивайте время.

Ассоциация с позитивом. Чтобы преодолеть страх, нужно, чтобы у собаки были положительные ассоциации с машиной. Самый простой вариант — кормить собаку только в машине, однако начать эту подготовку лучше до поездки.

Сделайте поездки частью приятного досуга. Поезжайте в парк или на площадку, где собака любит гулять. Так она будет связывать машину с радостным событием.

Обратитесь к кинологу. Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, возможно, вам нужна помощь специалиста. Кинолог поможет скорректировать поведение и научит, как правильно вести себя в таких ситуациях.

Также советуем подготовить собаку к укачиванию.

Не кормите питомца за 2–3 часа до поездки.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в салоне.

Давайте собаке специальные лакомства от укачивания (после консультации с ветеринаром).

Не ругайте и не наказывайте питомца. Путешествие с собакой на машине — это новый и непривычный опыт. Страх и стресс — это не вина домашнего любимцам, а ругань только усугубит ситуацию. Ваша задача — быть спокойным и любящим хозяином, который помогает своему другу справиться с трудностями.

Что делать, если собака нервничает в машине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные советы для долгого путешествия

Если вы планируете путешествие с собакой на машине на несколько дней, учтите следующие моменты.

Поиск жилья. Заранее бронируйте отели или гостиницы, где разрешено проживание с животными. Уточните правила: в некоторых местах требуется доплата за питомца.

Посещение достопримечательностей. Не все парки, музеи и другие места открыты для посещения с собаками. Заранее изучите информацию, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Если вы планируете автопутешествие с собакой, то такие мелочи могут испортить все впечатление.

Итого комфортное путешествие с собакой — это не просто удача, а результат тщательной подготовки и заботы о питомце. Используйте наши советы, чтобы ваша поездка стала незабываемым и радостным событием для вас обоих.