Кошка хочет мясо, а не кашу — почему корм и натуральная еда не смешиваются

Каждому владельцу хочется, чтобы кошка жила долго и была здорова. Питание играет ключевую роль в этом вопросе. Многие задаются вопросом: что лучше давать питомцу — натуральную еду или готовый корм? Кошки — хищники, и их рацион должен строиться на животном белке и жирах.

В центре питания — мясо и немного жира. Остальные продукты — лишь дополнение, а не основа рациона. Организм кошки приспособлен для переваривания сырого мяса, поэтому мясной сбор — идеальная пища. Однако вместо него можно использовать качественные корма.

Существуют смешанные схемы кормления: можно сочетать корм и сырое мясо, но важно соблюдать интервал между ними — не менее 8 часов. Смешивать такие продукты одновременно нельзя, чтобы не навредить пищеварению.

Если кошка питается хорошим кормом, большого количества мяса не требуется. Чем хуже корм, тем больше мяса нужно добавлять в рацион для полноценного питания.

