Дочь Меньшова провела странный обряд над открытым гробом отца

Собравшиеся на Новодевичьем кладбище стали свидетелями загадочной манипуляции Юлии Меньшовой, которую она провела над гробом отца, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Когда служители кладбища открыли крышку гроба с телом Владимира Меньшова, дочь режиссёра подошла, чтобы проститься с отцом, и достала из кармана небольшой пакет. Внутри оказалось сыпучее вещество, которое Юлия и высыпала на гроб.

После Юлии с Владимиром Меньшовым простились её муж Игорь Гордин и дети Андрей и Таисия. Вдова режиссёра пропустила их вперёд и подошла к гробу последней из близких. Затем Вера Алентова заняла место на заранее подготовленных обтянутых чёрной тканью стульях рядом с дочерью и закрыла лицо руками.

Увидев, что матери требуется поддержка, Юлия подвинула свой стул ближе, что-то тихо сказала ей и показала рукой на небо. Алентова только кивнула в ответ.

Ранее сообщалось, что вдова Меньшова, лишь накануне выписанная из больницы, где лечилась от коронавируса, несколько раз закашлялась во время церемонии прощания с мужем в Доме кино. Также во время гражданской панихиды случилось ЧП: одной из поклонниц режиссёра стало плохо и она потеряла сознание.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию прощания и похорон Владимира Меньшова.