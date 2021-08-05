Вера Алентова на 80-летие получит новую роль в театре

Супруга покойного Владимира Меньшова актриса Вера Алентова на 80-летие получит новую роль в Московском драматическом театре им. Пушкина. Об этом «Собеседнику» рассказал его художественный руководитель Евгений Писарев.

У театрального режиссёра спросили, готовит ли что-то театр к юбилею своей ведущей актрисы. Алентовой 21 февраля следующего года исполнится 80 лет. Писарев признался: хороших ролей для возрастной актрисы очень мало, однако для Веры Валентиновны удалось подобрать характерную роль.

Мы с Верой Валентиновной долго выбирали и остановились на пьесе Джона Мисто «Мадам Рубинштейн». Некоторые думают, что этот трагикомический образ эксцентричной дамы совсем не для Алентовой. Но на самом деле Вера Валентиновна потрясающая характерная актриса, — ответил худрук.

В новом сезоне Алентова продолжит играть в спектаклях «Ложные признания», «Апельсины & Лимоны» и «Семейка Краузе». В труппу театра им. Пушкина актриса была принята ещё в 1965 году. Её первой ролью на этой сцене стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссёра Бориса Равенских.

Ранее сообщалось, что народная артистка решила вернуться в театр. Спектакли с её участием откроют новый, 72-й сезон театра им. Пушкина. 11 и 12 августа актриса выйдет на сцену впервые после смерти мужа, кинорежиссёра Владимира Меньшова, который скончался месяц назад из-за коронавируса.

7 июля Вера Алентова была выписана из больницы, где лечилась от коронавируса. Меньшов не смог справиться с последствиями заражения инфекцией. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 8 июля.