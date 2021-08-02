Алентова решила вернуться в театр после смерти Меньшова

Народная артистка России Вера Алентова решила вернуться в театр. Спектакли с её участием откроют новый, 72-й сезон театра им. Пушкина. 11 и 12 августа актриса выйдет на сцену впервые после смерти мужа, кинорежиссёра Владимира Меньшова, который скончался месяц назад из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль «Заповедник» и спектакль «Ложные признания»), а также комедию «Семейка Краузе», — рассказали в театре.

В комедийном спектакле «Семейка Краузе», который покажут 11 августа, Алентова играет одну из главных ролей: забавную старушку Генриетту Карловну, которая вместе с сестрой перед приездом племянников сталкивается с неожиданной задачей — ей нужно спрятать труп, внезапно обнаружившийся в родовом гнезде.

12 августа Алентова выйдет на сцену в постановке «Ложные признания»: актриса играет госпожу Аргант, мать главной героини Араминты (Виктория Исакова). В основе спектакля — комедия классика французской драматургии Пьера де Мариво.

7 июля Вера Алентова была выписана из больницы, где проходила лечение от коронавируса. Супруг актрисы, кинорежиссёр Владимир Меньшов, не смог справиться с последствиями заражения инфекцией. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 8 июля.

Как сообщал NEWS.ru, во время прощания с мужем Алентова продолжала испытывать проблемы с дыханием и несколько раз закашливалась. Уже на кладбище дочь Алентовой и Меньшова, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, провела странный обряд над открытым гробом отца, вызвавший недоумение у всех, кто пришёл проводить режиссёра фильмов «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» в последний путь.