США, молодая жена, алкоголь: как сейчас живет телеведущий Александр Гордон

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Гордон

Телеведущий и актер Александр Гордон в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях. Чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Александр Гордон

Александр Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске. Его отец — поэт и художник Гарри Гордон.

Гордон окончил актерское отделение Театрального училища имени Щукина, потом работал в Театре-студии имени Рубена Симонова.

В 1989 году с первой женой и дочерью эмигрировал в США и получил американское гражданство. Работал режиссером и диктором телекомпании RTN (Russian Television Network of America), корреспондентом на телеканале WMNB, а также был автором и ведущим программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк», выходившей на российском ТВ-6.

В 1997 году артист вернулся в Россию. Он успел побывать ведущим почти двух десятков программ. Среди них «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Они и мы», «Док-ток». Соведущими Гордона были Владимир Соловьев (ток-шоу «Процесс»), Петр Толстой (ток-шоу «Политика») и Екатерина Стриженова (ток-шоу «За и против»). С 2014 года в паре с Юлией Барановской Гордон ведет передачу об отношениях «Мужское/Женское» на Первом канале.

За свою карьеру он снялся более чем в десятке фильмов и сериалов, среди которых «Generation П», «Судьба на выбор», «Умник», «Физрук».

Что известно о личной жизни Гордона

Александр Гордон официально был женат пять раз. Впервые он связал себя узами брака в студенческом возрасте с Марией Бердниковой — студенткой журфака Литературного института. В 1988 году у пары родилась дочь Анна.

Когда девочке исполнилось 1,5 года, супруги переехали в Америку. Попытки построить карьеру в другой стране и заботы о дочери отдалили Гордона и Бердникову друг от друга, и спустя восемь лет брака они расстались. Женщина с наследницей остались в США, а телеведущий вернулся в Россию.

Второй раз Гордон женился в 2000 году на юристе Екатерине Подлипчук (Гордон), которая была младше его на 16 лет. Спустя шесть лет они развелись, Екатерина оставила себе фамилию экс-мужа. Она рассказывала, что рассталась с телеведущим из-за его проблем с алкоголем.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Александр Гордон

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — говорила юрист.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней студентке Нине Щипиловой. Свадьба была тайной и скромной. Пара рассталась спустя два года из-за того, что девушка узнала об измене артиста и его внебрачной дочери.

По информации СМИ, в 2012 году журналистка из Краснодара Елена Пашкова родила девочку, которую назвала в честь телеведущего. Это был курортный роман, поэтому Гордон признал дочь, но жениться на матери ребенка не захотел.

Через несколько лет актер встретил студентку документального кино ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая брала у него интервью в рамках сериала «Умник». Девушка была младше Гордона почти на 30 лет. Они поженились в 2014 году, в том же году стали родителями сына Александра. Спустя три года Абдулвасиева родила еще одного мальчика — Федора. В 2020 году пара развелась.

В 2022 году 58-летний Гордон узаконил отношения с 20-летней артисткой Софией Каландадзе. Пара даже обвенчалась.

Чем сейчас занимается Гордон

Сейчас Александр Гордон продолжает вести ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале вместе с Юлией Барановской.

В 2021 году актер дал интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором признался, что несколько раз выходил в эфир в нетрезвом состоянии.

«Многие посмотрели интервью, которое я дал известному блогеру. И в этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в том ни ковид, ни постковид, ни сложный график, ни кого-то другого. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программы, что, конечно, непрофессионально и недопустимо», — комментировал он.

Читайте также:

Новое шоу, поездка в Мариуполь: чем сейчас занимается Мария Киселева

Инсульт, инвалидность, Тунис и Куба: куда пропала актриса Елена Кондулайнен

Отъезд из РФ, месть женщины: где сейчас историк моды Александр Васильев