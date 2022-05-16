58-летний Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой

Российский телеведущий Александр Гордон / Фото vk.com/aleksandrgordon

Российский телеведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летнейй арфисткой Софией Каландадзе, передаёт СтарХит. Церемония прошла тайно, в кругу близких друзей и членов семьи. Для Гордона это уже пятый брак.

Несколько месяцев назад молодожёны узаконили отношения в одном из загсов, а 15 мая обвенчались в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале. Наряды жениха и невесты были скромными: Гордон надел классический чёрный костюм и бабочку, Каландадзе — белое длинное пышное платье, расшитое кружевом, голову украсила фатой.

Старшие сёстры Каландадзе отметили, что будущего супруга семья девушки приняла не сразу. Родственников смущала разница в возрасте, однако впоследствии они признали искренность чувств мужчины и благословили брак.

Атмосферу праздника приглашённые гости сочли классической, непафосной. Издание отмечает, что обстановка не была похожа на ту, что «принята у звёзд экрана».

Гордон был женат четырежды. От предыдущих браков у него осталось две дочери и двое сыновей.