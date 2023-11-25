Инсульт, инвалидность, Тунис и Куба: куда пропала актриса Елена Кондулайнен

Фото: АГН «Москва»

Елена Кондулайнен

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен много лет не снимается в кино. В 2020 году она пережила инсульт, а в прошлом месяце появились сообщения о ее исчезновении. Как сейчас живет артистка, чем занимается?

Что известно о проблемах Кондулайнен со здоровьем

Летом 2020 года актриса внезапно потеряла сознание. На фуршете после закрытия сезона с коллегами Театра Луны у актрисы произошел инсульт. Около месяца артистка провела в больнице. Спустя два года после случившегося Елена Кондулайнен призналась, что болезнь сильно отразилась на ней.

«Это ужас, это ужасно. Я думала, что после болезни неделя пройдет, две пройдет, я не привыкла, что долго болею. А тут два года. И понимаю сейчас, что это не два года, а три или четыре. Теперь я засыпаю в восемь часов, ложусь в кровать и настраиваю себя на сон... После самого инсульта меня раздражали все звуки, они выводили меня из себя», — рассказал она в шоу «Секрет на миллион».

По словам артистки, когда случился приступ, она ощущала себя «овощем» и не отдавала отчет происходящему вокруг. За время болезни она похудела на 20 килограммов.

«Ты не можешь двигаться, сделать движение ногой и рукой. В голове запутка. Кажется, что ты вообще ничего не можешь. Ты можешь только распрощаться с жизнью. У меня мысли были такие, что мне осталось очень недолго, но я очень хочу жить», — уточнила актриса.

Чем сейчас занимается Елена Кондулайнен

Актриса продолжает свое восстановление после инсульта, иногда она принимает участие в ток-шоу на российском телевидении. В октябре текущего года после того, как врачи разрешили ей перелеты, актриса отправилась на отдых в Тунис. Также в июне она летала на Кубу.

По словам артистки, сейчас у нее часто повышается давление, из-за чего она ограничила круг общения и свела к минимуму время пользования мобильным телефоном. После инсульта Кондулайнен получила инвалидность, но верит, что еще сможет вернуться в профессию.

«Очень хочется вернуться в строй, остаться актрисой. Играть роли, петь, читать стихи. И родной театр меня не бросил. Будто по чистой случайности меня зачем-то оставили на этой грешной Земле. <...> Особых иллюзий по поводу своего будущего я не строю. Потому что реалистка. Но к заветной цели иду самозабвенно — обязательно снова стану актрисой. Ведь я ею родилась», — сказала она KP.RU.

В Театре Луны подтвердили информацию, что артистка остается в штате культурного учреждения. Заместитель художественного руководителя Игорь Краснопольский отметил, что Кондулайнен на настоящий момент не общается с труппой театра, но регулярно получает заработную плату.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Елена Кондулайнен

Чем известна Елена Кондулайнен

Советская публика узнала о Елене Кондулайнен после выхода фильмов «Капитан Фракасс», «Русь изначальная», «Муж собаки Баскервилей». Популярность пришла к актрисе после того, как она в 1990 году снялась в картине «Сто дней до приказа», появившись в кадре обнаженной.

За последующие четыре года Кондулайнен снялась еще в 12 лентах, в том числе в фильмах «Номер „люкс“ для генерала с девочкой», «Болотная street, или Средство против секса», «Дафнис и Хлоя».

Со временем ее популярность среди режиссеров упала, и во второй половине 90-х актриса практически перестала сниматься в кино и начала играть в Театре Луны. До инсульта она иногда получала эпизодические роли, последними стали съемки в сериалах «Интерны» и «Фитнес».

Елена была замужем четыре раза, но сейчас свободна. После инсульта она призналась, что до сих пор не обделена вниманием мужчин.

«У меня ухажеры были даже в клинике. Я еще замуж выйду», — сказала 65-летняя актриса.

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