Роман с Киркоровым, развод, мюзиклы: куда пропала певица Анастасия Стоцкая

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Анастасия Стоцкая

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в последнее время пропала из поля зрения поклонников и СМИ. Кроме того, недавно она официально развелась с мужем. Чем артистка занимается сейчас, в каких проектах она задействована?

Что известно об отношениях Стоцкой и Киркорова

Анастасия Стоцкая стала известной в 2002 году благодаря народному артисту России Филиппу Киркорову. Тогда она сыграла главную роль в мюзикле «Чикаго», который продюсировал поп-король.

Недавно Киркоров назвал Стоцкую самой большой любовью своей жизни. По словам музыканта, с ней он был «связан кармически».

«Настя — это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе», — заявил он.

При этом Киркоров не женился на певице. По его словам, в тот период жизни он находился не в лучшем психологическом состоянии.

«Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — говорил артист.

Сама Стоцкая отмечала, что не хотела разрушать брак Киркорова и Аллы Пугачевой. При этом она не отрицает, что была влюблена в певца.

«Видимо, судьба сама нас свела с Филиппом, он меня очаровал, я, конечно, была в него влюблена. И, честно говоря, я до сих пор его очень люблю. И когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — признавалась Стоцкая в шоу «Секрет на миллион».

Что известно о личной жизни Стоцкой

Анастасия Стоцкая официально была замужем дважды. Ее первым избранником был актер Алексей Секирин. В 2003 году они тайно обвенчались, однако расстались пять лет спустя.

В 2010 году певица вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна. В браке родились сын Александр и дочь Вера. В 2019 году артистка рассталась с супругом, однако долго не обнародовала эту информацию. При этом официальный развод случился только в 2023 году.

«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — объясняла Стоцкая.

По слухам, сейчас певица встречается с коллегой по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Анастасия Стоцкая

Почему сын Стоцкой похож на Киркорова

Поклонники часто обращают внимание на то, что сын Анастасии Стоцкой Александр похож на Филиппа Киркорова и его наследника Мартина. Поп-король заявлял, что в совпадении есть нечто мистическое. По его мнению, бывшая любовь артистов не могла пройти бесследно.

Сама Стоцкая заявляла, что ее бывший муж похож на Киркорова, поэтому похож и сын.

«Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — рассказала она в шоу Аллы Довлатовой.

Что говорила Стоцкая про спецоперацию

Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, однако после начала спецоперации она не делала заявлений и не высказывала свою позицию.

При этом в апреле прошлого года артистка приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской армии. Сборы от показа были направлены на поддержку участников СВО.

Чем сейчас занимается Стоцкая

В июле 2023 года появилась информация о том, что Анастасия Стоцкая покинула Россию. Спустя время выяснялось, что она улетела с семьей в отпуск в Египет.

Сейчас артистка продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях и мюзиклах «Ничего не бойся, я с тобой», «Кабаре», «Карамазовы», «Леди на день», «Маскарад» и других.

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