В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

Советская и российская актриса кино, заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
По данным «Московского Комсомольца», 24 июля ей
У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации. СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. В феврале этого года Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Актёру 66 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен