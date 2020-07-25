В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

https://static.news.ru/photo/4261d0b0-ce57-11ea-8ebd-fa163e074e61_660.jpg Елена Кондулайнен Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советская и российская актриса кино, заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.

По данным «Московского Комсомольца», 24 июля ей стало плохо. В этот момент 62-летняя актриса находилась в ресторане «Времена года» в парке Горького, где в это время проходил выпускной вечер для школьников.

У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации. СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. В феврале этого года Гаркалин попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Актёру 66 лет.