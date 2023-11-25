Роман с Козловским, суды, иски: как сейчас живет актриса Оксана Акиньшина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Акиньшина

Актриса Оксана Акиньшина в последнее время реже стала появляться на экранах. Кроме того, недавно в ее семье случился скандал, который дошел до судебных разборок. Что произошло, чем сейчас занимается знаменитость?

Что известно о личной жизни Акиньшиной

Первым официальным мужем Оксаны Акиньшиной стал директор пиар-компании Дмитрий Литвинов. От него актриса родила сына Филиппа, брак продлился с 2008 по 2010 год.

После развода артистка, оставив наследника на воспитание родителям, недолгое время встречалась с певцом Алексеем Воробьевым. В 2012 году она вышла замуж второй раз — за кинопродюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Акиньшина и Геловани расстались. По данным некоторых СМИ, дети пары остались жить с отцом в Грузии.

В 2021 году СМИ писали о романе актрисы с коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским. Они информацию не подтверждали, однако в январе этого года вместе появились на премьере сериала «Раневская». Также артисты были замечены на премии ИХТ, но отказались общаться с журналистами и попросили их не фотографировать.

Почему отец Акиньшиной подал на нее в суд

Первого сына, Филиппа, Оксана Акиньшина отдала на воспитание родителям. При этом отец актрисы подал в отношении дочери два иска — в 2020 и 2021 годах. Первый иск касается неуплаты актрисой алиментов на содержание несовершеннолетнего. Второй раз мужчина обратился в суд по неким семейным претензиям.

Первое заявление было возвращено истцу. Второй иск получилось урегулировать во внесудебном порядке.

По слухам, у наследника Акиньшиной есть серьезные проблемы со здоровьем. Согласно некоторым данным, у него может быть аутизм, пишет «Газета.Ru». По этой причине воспитанием мальчика занимаются родители артистки.

Сама звезда эту информацию не подтверждала, но рассказывала, что первая беременность была для нее испытанием.

Первый супруг Акиньшиной Дмитрий Литвинов отказалась отвечать на вопрос про сына и экс-жену. Он заявил, что не интересуется жизнью актрисы.

«Все что касается Акиньшиной, я не знаю и не интересуюсь. Мы не общаемся, не видимся, ничего не знаю о ней. На эту тему не говорю», — заявил Литвинов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Оксана Акиньшина

Почему Акиньшина подала в суд на мужа

В апреле этого года появилась информация о том, что Оксана Акиньшина подала в суд на мужа Арчила Геловани, с которым рассталась в 2018 году. Пара до сих пор официально не оформила развод.

Пресненский суд Москвы рассматривал иск актрисы к Геловани. В нем требовалось взыскать с продюсера деньги по договору займа.

В октябре Акиньшина заключила в суде мировое соглашение с Геловани о выплате $500 000 долга.

«Арчил Викторович будет выплачивать задолженность наличными и по частям согласно графику. Первый платеж из четырех он должен провести не позднее 15 ноября, а последний — 1 сентября 2025 года. Может погасить в любой момент и всю сумму досрочно, предварительно письменно уведомив Акиньшину Оксану Сергеевну об этом намерении. Если один из платежей не поступит вовремя — штраф», — сообщил источник StarHit.

Чем сейчас занимается Акиньшина

Оксана Акиньшина сейчас продолжает сниматься в кино. В этом году вышли картины «Синдром», «Беспринципные в деревне» и сериалы «Балканский ветер», «Бар „Один звонок“» с ее участием.

В следующем году ожидается премьера проектов «Наследники. Дар крови» и «Неверные».

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