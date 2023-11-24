Скандал с допингом, уход из спорта, материнство: где сейчас Мария Шарапова

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мария Шарапова

Теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в последнее время пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Где и как сейчас живет спортсменка, почему она завершила карьеру?

Какие награды есть у Шараповой

За свою спортивную карьеру Мария Шарапова победила в турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004–2014 годы и вошла в десятку теннисисток, собравших «карьерный шлем», то есть выигравших все турниры Большого шлема.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.

В каком скандале с допингом была замешана Шарапова

В 2016 году на специально созванной пресс-конференции Мария Шарапова объявила о том, что в допинг-тесте, взятом у нее 26 января того же года во время Открытого чемпионата Австралии, был обнаружен мельдоний. По словам спортсменки, она принимала метаболический препарат с 2006 года. При этом она не знала, что с 1 января 2016 года мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ.

После обнародования данной информации ряд компаний расторг заключенные с россиянкой рекламные контракты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Шарапова

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, но подала апелляцию на это решение. В октябре того же года она была временно исключена из обновленного рейтинга WTA. В том же месяце Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с двух лет до 15 месяцев.

Возвращение Шараповой на корт состоялось 26 апреля 2017 года на турнире WTA в Штутгарте.

Когда и почему Шарапова ушла из спорта

В 2019 году Мария Шарапова получила травму запястья и прекратила выступление на Australian Open. В 2020 году она объявила о завершении карьеры.

«Как оставить позади единственное, что было в жизни? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай», — сообщила спортсменка.

Что известно о личной жизни Шараповой

В 2004 году Мария Шарапова начала встречаться с американским спортсменом Энди Роддиком. Затем недолго теннисистка была в отношениях с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином.

В 2009 году избранником Шараповой стал баскетболист Саша Вуячич. Они даже готовились к свадьбе, но расстались в 2012 году, так и не узаконив отношения.

Спустя год спортсменка начала встречаться с коллегой по цеху, болгарином Григором Димитровым. Роман длился больше года.

В 2018 году Шарапова вступила в отношения с британским бизнесменом Александром Гилксом, в 2020 году пара объявила о помолвке. Весной 2022 года спортсменка впервые стала мамой, родив сына Теодора.

Где и как сейчас живет Шарапова

В 2020 году Мария Шарапова приобрела трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. Спортсменка сама занималась оформлением своего жилища. Дом стоил несколько миллионов долларов.

«Я была поглощена процессом создания этого дома. Садилась в самолет сразу после соревнований и летела прямиком в особняк. Это был мой проект, и перепоручать кому-то часть работ я была не намерена», — делилась экс-первая ракетка мира.

Фото: Piergiorgio Pirrone/Keystone Press Agency/Global Look Press Мария Шарапова

Большую часть времени Шарапова с семьей проживает в новом доме, но в курортный сезон район становится многолюдным. Для уединения она выбирает ранчо рядом с долиной Санта-Инес. Владения теннисистки находятся около города Саммерленд.

Несмотря на то, что спортсменка давно живет в США, у нее нет американского гражданства.

«Если бы я хотела, то получила бы гражданство США. Но я никогда не обсуждала этот вопрос с членами своей семьи и командой. Во мне живет русская культура», — комментировала она.

Сейчас Шарапова занята воспитанием наследника. Она отмечала, что ей нравится наблюдать за тем, как растет сын.

«Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и о ребенке, и о себе. Это прекрасно, но в то же время сложно», — рассказывала теннисистка.

Что Шарапова говорила про спецоперацию

В марте 2022 года Мария Шарапова высказалась на тему спецоперации. Тогда спортсменка сообщила о пожертвовании благотворительному фонду Save the Children (спаси детей).

«С каждым днем мое сердце разрывается все сильнее и сильнее, я расстроена до глубины души из-за кадров и историй семей и детей, пострадавших от обострения кризиса на Украине», — написала она.

Шарапова пояснила, что сделала пожертвование в фонд, который занимается доставкой еды, воды и одежды для детей. Также она отметила, что молится о мире и шлет свою любовь всем, кого коснулась ситуация на Украине.

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