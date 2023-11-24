Слухи о болезни, игнорирование сестры: куда пропала певица Надежда Кадышева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Надежда Кадышева

Народная артистка России Надежда Кадышева редко гастролирует, не ведет социальные сети и не появляется на российском телевидении. Что известно о ее жизни и карьере, чем она сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Надежда Кадышева

Надежда Кадышева перестала активно гастролировать вместе с ансамблем «Золотое кольцо» со времен пандемии коронавируса. Тогда артистка в программе «Ты не поверишь» сообщила, что в свободное время занимается собой: делает косметологические процедуры, читает книги, отдыхает и занимается другими женскими делами.

За последние годы артистка не вернулась к активной гастрольной деятельности. Последний раз Надежда Кадышева появилась на публике 12 июня текущего года. Она вышла на сцену на Красной площади и выступила на концерте по случаю празднования Дня России. В ноябре имя певицы появилось в прессе после того, как она поздравила дом культуры «Красная поляна» в Лобне с юбилеем. В этом заведении начался творческий путь исполнительницы, она пожелала, чтобы «в стенах этого храма культуры никогда не было тишины».

Надежда Кадышева также является соучредителем театра «Золотое кольцо» в Москве. Сейчас в учреждении чаще всего показывают детские мюзиклы. Также там иногда проходят выступления певицы. Согласно афише, в этом году у артистки запланирован только один концерт в декабре.

Что известно о здоровье Надежды Кадышевой

После того как Надежда Кадышева перестала посещать светские мероприятия и стала реже давать концерты, появились слухи о ее проблемах со здоровьем. Промоутер Сергей Лавров рассказал KP.RU, что артистка нередко отменяла выступления из-за плохого самочувствия.

«Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия. <...> Она в любой момент может сказать: „Извините, я приболела“», — сообщил он.

По словам Лаврова, в таких ситуациях Надежда Кадышева берет все расходы на себя, возвращает оплаченный гонорар или соглашается на перенос выступления. Знакомые артистки также подтвердили газете, что артистка жаловалась на частые головные боли и нестабильный сон.

«Ее сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно: у нее скачет давление. И потому она порой на фото выглядит измученно, это, скорее, следствие бессонницы и мигрени», — уточняли они.

Последний раз слухи о проблемах со здоровьем у Надежды Кадышевой появились в октябре прошлого года, однако пресс-секретарь исполнительницы опровергла эту информацию.

Что известно о личной жизни Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева с 1983 года состоит в браке с российским композитором Александром Костюком. У них родился сын Григорий, который сегодня работает концертным директором своих родителей. Артистка вместе с супругом живет в московской квартире на Долгоруковской улице.

В юношеские годы Кадышева похоронила маму и сестру, однако у нее остались дальние родственники. Как рассказала троюродная сестра артистки Светлана, певица давно не интересуется ее жизнью.

«Мы уже не связываемся, не звоним друг другу. У нее своя семья. Время прошло. Постарели уже», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь».

По словам Светланы, однажды она приехала в Москву, чтобы увидеться с Надеждой Кадышевой, однако артистка не пришла на встречу.

«Мы ездили с внуком в Москву. Хотели поговорить. Про него, конечно же. Он и песни сочиняет, голос красивый. С Надей. Она не пришла. Могла бы хоть слово сказать. Мы же родственники», — сказала женщина.

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