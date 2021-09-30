Ведущий Первого канала признался, что страдает алкоголизмом

Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон рассказал в новом выпуске ток-шоу, что страдает алкоголизмом. Он признался, что употреблял спиртные напитки даже во время записи программ. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Гордона, истории пьянства во время эфира, которые он рассказал ранее в интервью Юрию Дудю, не являются вымыслом.

В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашёл в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни кого другого, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашёл самый скверный — алкоголь, — обратился ведущий к зрителям.

Александр Гордон признался, что поступал непрофессионально. Этим летом он осознал свою ситуацию и обратился за помощью. Сейчас он надеется, что этот тяжёлый период его жизни остался в прошлом. Гордон также добавил, что до сих пор продолжает выполнять рекомендации специалистов.

В августе в интервью YouTube-шоу Юрия Дудя телеведущий назвал себя «мрачным алкоголиком». По его словам, он несколько раз выступал в эфире, будучи сильно пьяным. При этом он отметил, что пристрастие к алкоголю никак не отразилось на его здоровье: помимо возрастных изменений с организмом телеведущего всё в порядке.