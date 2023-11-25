Новое шоу, поездка в Мариуполь: чем сейчас занимается Мария Киселева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Киселева

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева запомнилась российскому зрителю как бессменная ведущая программы «Слабое звено». Чем она сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Мария Киселева

Мария Киселева продолжает сниматься на телевидении, руководит театром и является депутатом Московской городской думы.

С Марией Киселевой на телеканале СТС весной и летом текущего года выходила программа «На выход!», игроки которой боролись за призовой фонд в размере 400 тысяч рублей. После каждого раунда шоу покидал один из участников, уход которого ведущая сопровождала фразой: «Вы самое слабое звено. На выход!»

В Москве под руководством спортсменки также работает Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой и театр ее имени, где ставят спектакли на воде, однако сама она в них не участвует.

«Спорт в моей жизни с 10 лет и по сегодняшний день, телевидение в моей жизни начиная с 2000 года и по сей день, политика — совсем недавно, но и она продолжается уже несколько лет, поэтому мне интересно все. При этом спорт и телевидение — любовь всей жизни», — рассказала она KP.RU,

Что Мария Киселева говорила о спецоперации

Мария Киселева поддерживает спецоперацию. Телеведущая лично ездила в Мариуполь для открытия там нового футбольного стадиона. По словам спортсменки, она была поражена увиденному во время поездки.

«Когда ты проезжаешь по городу, ты, правда, ловишь себя на мысли, что как будто находишься в декорациях киностудии. Когда видишь разрушенные дома, а потом выезжаешь на следующую улицу и видишь большое количество только что построенных домов. И вот ты понимаешь, что это не декорации, это все на самом деле», — объяснила она.

Киселева не сомневается, что СВО закончится победой России. Она благодарна российским военным и добровольцам за их готовность отстаивать интересы своей страны.

«Чем закончится, мы все знаем. Победой. Когда закончится? Я думаю, мы все хотим узнать, конечно же, эту дату», — уточнила ведущая.

Мария Киселева в 2018 году была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крымского полуострова.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Мария Киселева

Как Мария Киселева относится к санкциям в отношении спортсменов

Мария Киселева считает, что спортсмены не должны опускать руки в период, когда для России закрыты международные соревнования, и допускает выступления без флага.

«Сколько бы наши спортсмены ни выходили на соревнования без флага своей страны, каждый из них внутри знает, что он из России. Более того, все соперники и весь мир знают, что этот человек представляет Россию. Все до единого», — пояснила Киселева.

Что известно о личной жизни Марии Киселевой

Мария Киселева была замужем за пловцом Владимиром Кирсановым. В этом браке она родила дочерей Дарью и Александру. С мужем спортсменка рассталась в 2012 году, о причинах развода она никогда не рассказывала. О распаде их пары первым сообщил актер Станислав Садальский в социальных сетях.

«Маша Киселева и Володя Кирсанов. Одна из самых красивых семейных пар нашего спорта распалась. В семье Кирсанов — Киселева я люблю обоих, люблю эту пару, для меня они — единое целое. Мне очень жаль, правда. Конечно, каждый рождается и умирает один, идеалов в нашем мире нет. Но здесь я видел друзей — настоящих, добрых и любящих», написал Садальский.

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