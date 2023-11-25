Новый альбом, воссоединение с Усачевым: как сейчас живет певица Ева Польна

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ева Польна

Певица Ева Польна прославилась в составе группы «Гости из будущего», а после выхода песни «Весь мир на ладони моей» была самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее карьере?

Чем сейчас занимается Ева Польна

Ева Польна после длительного перерыва впервые появилась на российском телевидении в прошлом году. Она приняла участие в музыкальном шоу «Битва поколений». Во время отсутствия в медиаполе артистка стала художником. Для написания картин она специально сделала студию дома.

Спустя шесть лет после творческой паузы, в ноябре текущего года Польна выпустила свой третий альбом «Открытый космос». Его презентация состоялась за день до проведения юбилейного концерта в честь 25-летия карьеры певицы в Crocus City Hall в Москве.

На днях в эфире радиостанции «Европа Плюс» Ева Польна также не исключила воссоединения с Юрием Усачевым и возрождения группы «Гости из будущего». Однако певица отметила, что это возможно только при соблюдении определенных условий. В противном случае она не видит смысла в реюнионе группы.

«Я верю в лучшее. Но просто петь наши старые песни как „баба Ева“ и „дядя Юра“ мы не будем точно! Если нам удастся сделать что-то новое и мы услышим от поклонников: „Ну вы отожгли, стариканы!“, тогда да! Петь с ним на одной сцене — для меня не имеет никакого смысла, потому что в этом воссоединении для меня главное — музыка. Она либо должна быть крутой и завораживающей, либо вообще не должна звучать», — уточнила певица.

Что известно о личной жизни Евы Польны

Певица в 2005 году родила дочь Эвелин от экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. По словам Польны, певец хорошо справляется с обязанностями отца.

«Я категорически убеждена, что отношения мужчины и женщины — их личное дело. А есть отношения матери и отца, родителей и ребенка. Как бы я ни относилась к своему бывшему, ты не имеешь права мешать ему общаться с ребенком. Мужчины вообще не очень-то чадолюбивы. Но Денис — хороший папа. Он не кукушка», — рассказала она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В 2007 году у Польны родилась дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна. Исполнительница признает, что у нее в целом не складываются романтические отношения, однако она не видит ничего плохого в одиночестве. По мнению исполнительницы, паузы в личной жизни или карьере необходимы, чтобы выйти на новый уровень.

«Человек система уникальная — и нам тоже нужны „обновления“, чтобы выйти на новый уровень. Это может произойти только без суеты и в тишине самого себя... А ещё... Отношения должны быть в радость. Наполнять и делать сильнее. Самое „страшное“ это не быть одному, а чувствовать абсолютное одиночество рядом с близкими тебе людьми», — сказала она порталу Prozvezd.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ева Польна и ее дочь Эвелин

За что критикуют Еву Польну

Ева Польна регулярно становится объектом критики из-за лишнего веса. При этом в YouTube-шоу «Модный подкаст» она призналась, что не комплексует из-за пышных форм, принимает и любит свое тело, а к замечаниям относится с улыбкой.

«Я смотрю на мир с широко открытыми глазами, не боюсь осуждения. Я достаточно бесстрашный человек. Столько лет продержаться в шоу-бизнесе! Меня невозможно обидеть. Я самоиронично к себе отношусь, знаю свои плюсики, минусики, у меня нет короны, но есть чувство собственного достоинства», — отметила исполнительница.

Певица подчеркнула, что она не самая толстая женщина на планете, и попросила общественность не волноваться за нее.

Читайте также:

Инсульт, инвалидность, Тунис и Куба: куда пропала актриса Елена Кондулайнен

Поддержка Украины, рождение внука: как сейчас живет актриса Оксана Фандера

Роман с Козловским, суды, иски: как сейчас живет актриса Оксана Акиньшина