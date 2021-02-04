Ева Польна назвала «днищем» современную эстраду

https://static.news.ru/photo/957bea64-66f6-11eb-96af-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

45-летняя бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна эмоционально высказалась о современной эстраде. Она опубликовала пост в Instagram, где сравнила своё творчество с тем, что происходит на современной поп-сцене.

Артистка поблагодарила своих фанатов за реакцию на песню «Невозможное». Она призналась, что поклонники вдохновляют её на творчество, поскольку певица чувствует, что её музыка важна и интересна.

Польна призналась, что бывают моменты, когда у неё опускаются руки из-за «тотального засилья пустого, бездушного, негативного, агрессивного, информационного и музыкального мусора». Артистка сравнила своё творчество со свечой посреди урагана.

Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище»? — подчеркнула Польна.

Артистка заверила, что не будет «скакать в трусах и лифчике по сцене», а также «публично вытряхивать своё бельё».

Как писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о современных музыкантах и певцах, которых он назвал «скороспелыми продуктами». Артист посетовал, что вместо певцов и композиторов сейчас сплошные «медиалица», на которые молодёжь обращает внимание. Также Лещенко обратил внимание, что у большинства современных исполнителей нет классического образования.