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20 июля 2026 в 17:21

Тела новорожденного и его матери обнаружили в квартире

В Воронежской области нашли женщину с новорожденным сыном без признаков жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Воронежской области 15 июля обнаружили мать с новорожденным сыном без признаков жизни. Правоохранители установили признаки насильственной смерти, сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК по региону.

15 июля 2026 года в помещении одной из квартир в городе Нововоронеже обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола с признаками насильственной смерти. Кроме того, в той же квартире обнаружено тело его 30-летней матери без признаков жизни. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и устанавливают точную причину произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что следствие будет добиваться ареста мужчины, которого обвиняют в убийстве собственного отца в Москве. По имеющимся данным, в процессе конфликта обвиняемый ударил родственника дубинкой по голове, что привело к его смерти.

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