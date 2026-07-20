В Прикамье накрыли преступную группировку, снимавшую детское порно

Уроженца Удмуртии и двух жителей Чайковского задержали за съемку детской порнографии, сообщает СК Пермского края на своем официальном сайте. В отношении них возбудили уголовные дела.

Отмечается, что преступная группировка занималась созданием порнографического контента с участием малолетних с мая 2024-го по июль 2025 года. В состав сообщества входили 53-летний мужчина, его 23-летняя сожительница, а также их общий 29-летний знакомый.

Кроме того, к деятельности был причастен уроженец Челябинска, ныне проживающий за границей. По данным следствия, именно он отвечал за поиск детей для съемок. Впоследствии запрещенный контент размешался на международных онлайн-ресурсах, включая теневые сегменты Сети. В общей сложности к съемкам были привлечены десять девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что на Камчатке 12-летняя школьница подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы, после чего раздевала девочку и трогала в интимных местах.