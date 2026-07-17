Повреждение путей может привести к задержкам поездов в российском регионе

Повреждение путей может привести к задержкам поездов в российском регионе В Воронежской области выявили повреждение участка железной дороги

Участок железной дороги был поврежден в Воронежской области, в связи с чем возможны задержки пассажирских и пригородных поездов, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги. Обошлось без жертв и пострадавших, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.

Сегодня, 17 июля, в 03:35 мск было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на территории Дагестана. Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт Бабаюртовского района республики. По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.

До этого на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов. Кроме того, с рельсов сошла одна секция локомотива грузового состава, следовавшего с глиноземом. Пострадавших в результате происшествия нет.