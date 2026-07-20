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20 июля 2026 в 17:21

Политолог ответил, какая страна ярко отражает тезис о загнивающем Западе

Политолог Перенджиев назвал Британию примером страны загнивающего Запада

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Великобритания служит показательным примером страны загнивающего Запада, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Лондон занимается саморазрушением, выделяя деньги на нужды Украины.

Гипотеза по загниванию Запада была осмеяна и признана неверной. Однако самое интересное, что сейчас эта теория подтверждается на примере Великобритании, хотя можно рассмотреть и другие страны, такие как Франция и Германия. Но именно Британия демонстрирует это в том смысле, что экономика рушится, а социальное положение граждан ухудшается. Деньги отдают в первую очередь Украине во вред собственному обществу. В этом и заключаются главные признаки загнивания Запада, включая частую смену правительств и их глав, — высказался Перенджиев.

Он предположил, что Лондон продолжит финансировать ВСУ до последнего украинца. По словам эксперта, такая политика приведет к краху британской экономики и невозможности спонсировать Украину в дальнейшем.

В Британии произойдет не просто кризис. Я не знаю, будет ли это революция как таковая, но какая-то серьезная трансформация обязательно должна случиться. Не может быть, чтобы при таком экономическом и политическом процессе все как-то держалось. Ситуация ухудшается, и никто ей не пытается воспрепятствовать, — заключил Перенджиев.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что представит десятилетний план развития страны на этой неделе. Он занял пост главы правительства после Кира Стармера, который уступил ему должность 20 июля.

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