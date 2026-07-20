Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем не намерен проводить досрочные выборы после вступления в должность и считает свое пребывание на посту полностью легитимным, сообщает газета Daily Mail. Он дал понять, что не видит необходимости в организации нового голосования. По его позиции, правительство продолжит работать в соответствии с предвыборным манифестом лейбористов, представленным на выборах 2024 года.

У нас парламентская демократия, и, как мы убедились за долгое время, если кто-то располагает большинством депутатов в палате общин, очевидно, что у него есть легитимность, — заявил политик.

В понедельник, 20 июля, Кир Стармер официально передал полномочия главы британского правительства Бернэму. После смены премьер-министра в стране усилились призывы к проведению новых выборов, поскольку на парламентских выборах 2024 года избиратели отдавали голоса за Лейбористскую партию, которую тогда возглавлял другой лидер. Значительная часть жителей Великобритании придерживается иной точки зрения. Согласно результатам опросов, проведение новых выборов поддерживают 51% респондентов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера Стармера окончательно завершилась. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому Лейбористской партии на местных выборах. Эксперт отметил, что Бернем делает ставку на помощь Украине.