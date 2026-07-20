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20 июля 2026 в 17:13

В Госдуме резко высказались об ударе ВСУ по автобусу с мирными людьми

Депутат Журавлев призвал к ликвидации генералов ВСУ за удары по мирным россиянам

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев призвал к ликвидации украинских генералов в ответ на обстрелы мирных граждан РФ. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что атака ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области требует жестких мер со стороны ВС России.

ВСУ будут убивать наших детей до тех пор, пока не получат сокрушительный ответ по собственной территории. Нужно обозначить, что за каждый такой налет, как случился под Белгородом, мы будем ликвидировать парочку украинских генералов. Желательно тех, кто имеет отношение к преступным приказам, но можно и любых. Кроме того, не устану твердить, что нужно вплотную заняться уничтожением вражеской индустрии БПЛА. Под удар должны попасть все маршруты подвозки дронов к линии фронта, места сборки, школы для обучения операторов. Работа должна быть системной и безжалостной. Если точно известно, что беспилотник сделан в Европе, значит, и этот завод немедленно нужно вносить в число законных целей для российской армии, — сказал Журавлев.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в Белгородской области после атаки беспилотника на пассажирский автобус госпитализированы 25 человек. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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