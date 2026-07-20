Потери «Скалы» и распродажа дронов ВСУ: новости СВО к вечеру 20 июля

Российская армия разнесла железнодорожные эшелоны и цеха сборки безэкипажных катеров ВСУ, скандально известный украинский полк «Скала» понес потери в боях с ВС РФ, а военнослужащего армии Украины уличили в продаже БПЛА. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Скала» попала под удар российских сил под Харьковом

В российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ поразили штурмовые группы 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» на Харьковском направлении. Как уточняется, передовые отряды противника были обнаружены разведкой в момент выдвижения к населенному пункту Казачья Лопань.

Данное украинское соединение действует в Харьковской области с весны 2025 года. Согласно российским данным, этот полк ранее упоминался в сводках о потерях и нарушениях, а в конце июня Госбюро расследований Украины инициировало проверку в отношении личного состава из-за возможных превышений полномочий и насильственных действий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожные эшелоны ВСУ «выбыли» после налета «Гераней»

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные поразили железнодорожные составы Вооруженных сил Украины, перевозившие грузы для армии в Запорожской области. Удары наносились расчетами беспилотных комплексов «Герань».

В ведомстве обнародовали кадры объективного контроля, подтверждающие поражение эшелонов. Отмечалось, что систематические атаки на пути и локомотивы, используемые для снабжения войск, серьезно затрудняют транспортную логистику противника.

Также в Министерстве обороны России заявили, что российскими военнослужащими за минувшие сутки нанесены удары по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также по пунктам дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Атаки выполнялись силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В оборонном ведомстве уточнили, что поражение целей зафиксировано в 142 районах. Все назначенные объекты были успешно уничтожены.

Кроме того, российские войска продолжают наносить удары по украинским портовым объектам, которые задействованы в снабжении Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ. В ходе ночных атак применялись высокоточные авиационные средства поражения и дроны-камикадзе.

В оборонном ведомстве уточнили, что в одесском морском торговом порту поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

Военный ВСУ продал беспилотники и потратил деньги на развлечения

Украинский военнослужащий вывез со склада и реализовал партию беспилотников, а часть полученных денег потратил на азартные развлечения. Как сообщило Государственное бюро расследований Украины, сейчас фигурант отстранен от службы и заключен под стражу.

Ведомство предъявило ему обвинения по двум уголовным статьям. Военнослужащему грозит до 15 лет тюремного заключения.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Верховной раде обличили коррупционную схему Федорова в Минобороны Украины

Закупки для украинской армии в период управления Михаила Федорова в Минобороны проводились по ценам, втрое превышавшим реальную стоимость, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. Парламентарий также опровергла информацию украинских СМИ о том, что Федоров успешно боролся с коррупцией в военном ведомстве.

В качестве примера Скороход привела закупку квадроциклов, которые приобретались в Китае за $4,3 тыс. (337 тыс. рублей). В армию эта техника уже поставлялась за $12 тыс. (940 тыс. рублей).

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