Поддержка Украины, рождение внука: как сейчас живет актриса Оксана Фандера

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Оксана Фандера

Актриса Оксана Фандера в последнее время практически не снимается в кино. Почему она ушла из профессии, чем занимается сейчас?

Что известно о личной жизни Фандеры

В 1990 году Оксана Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского.

«Мне в жизни повезло, у меня — основательная, долгая любовь с моей женой... Конечно, чтобы так долго вместе прожить, надо быть с юмором и стараться легче ко всему относиться. Кстати, как и в профессии артиста — нельзя быть слишком серьезным», — делился деятель искусства.

У пары есть двое детей — Иван и Елизавета. Оба они пошли по стопам родителей и стали актерами. Сейчас Иван — актер театра им. Ермоволой, а также звезда фильмов «Дама Пик», «Икария», «Текст». Елизавета — выпускница ГИТИСа, она сыграла главные роли в «Пропавшей» и «Нике».

В середине 2000-х отец Янковского Олег заболел раком. Он скончался в 2009 году. Спустя время онкологию на третьей стадии обнаружили и у Филиппа. Его отвезли в Израиль, где ему провели курс химиотерапии.

«Сейчас у меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Сейчас я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене. Спасибо медицине и Богу! Не надо об этом тоже забывать!» — говорил Янковский.

На съемках картины «В движении» актер закрутил роман с коллегой Леной Перой. Из-за этого чуть не разрушился его брак с Фандерой. Спустя время пара вновь едва не рассталась — артистка хотела уйти от супруга из-за того, что он пристрастился к алкоголю.

По словам Фандеры, секрет их счастливой с Янковским семейной жизни в свободе. Она отмечала, что во всем поддерживает мужа.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Актриса Оксана Фандера и актер, режиссер Филипп Янковский

Что Фандера говорила про спецоперацию

Оксана Фандера родилась в Одессе. После начала спецоперации актриса опубликовала кадр своего балкона, где на перилах висел украинский флаг.

«Маме — городу О», — подписала она снимок.

Тогда СМИ и коллеги по цеху начали критиковать Фандеру из-за поддержки Украины, но она объяснила свою позицию.

«В силу сложившихся обстоятельств, то есть эмоций, которые переполняют всех и каждого неравнодушного человека, независимо от человеческой, гражданской и политической позиции, в силу того, что некоторые горячие головы наотмашь бьют словесно несогласных с ними и получают в ответ такую же агрессию, в силу того, что, защищая свою позицию, люди в запале забывают о том, что „высшее милосердие — это милосердие к немилосердным“, я, прислушавшись к совету одного из комментирующих, вынуждена закрыть комментарии. Сама мысль о том, что мои действия — текст и фото — способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносимы», — сообщила артистка.

Почему Фандера перестала сниматься в кино

Оксана Фандера практически не появляется на экранах с 2018 года. Последние ее работы — «Вечная жизнь Александра Христофорова», «4:59».

При этом артистка активно вела соцсети — она публиковала известные стихи и сама читала их, а также делала подводки к произведениям, рассказывая об авторах.

«Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, с внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк, и я понимаю, что это мое», — объясняла Фандера.

Чем Фандера занимается сейчас

Сейчас Оксана Фандера редко дает интервью и почти не появляется на светских мероприятиях. Кроме того, поклонники обратили внимание на изменение во внешности 56-летней актрисы: она перестала закрашивать седину, демонстрируя естественность.

Летом 2021 года у сына Фандеры Ивана Янковского и актрисы Дианы Пожарской родился сын. Его назвали Олегом в честь дедушки. Фандера много времени уделяет внуку.

«Это огромное счастье. Замечательно, что внука зовут Олег Иванович Янковский. Так уж получилось. Мы не настаивали, чтобы мальчика назвали Олегом, но были очень рады. Посчитали, что это знак. Хороший знак... Мы нянчимся, конечно», — рассказывали артистка и ее супруг.

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