Звезда фильма «Текст» Янковский скоро станет отцом

https://static.news.ru/photo/2b3c1ac2-790f-11eb-a2e4-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Текст», Иван Янковский Фото: kinopoisk.ru

Актёры Иван Янковский и Диана Пожарская скоро станут родителями. Первенец звёздной пары появится на свет через месяц.

Звезда сериала «Отель Элеон» Пожарская отправится в роддом уже через один-два месяца. Свадьба звёздной пары также может быть не за горами, сообщает порталу Дни.ру.

Первая информация о романе Янковского и Пожарской появилась летом 2020 года. Актриса тогда опровергала свои отношения с коллегой по творческому цеху. Осенью пара съехалась, а в новогодние праздники Пожарская и исполнитель одной из главных ролей в нашумевшем фильме «Текст» официально признали себя парой.

Портал сообщает, что мама Янковского Оксана Фандера уже начала подготовку к бракосочетанию. По некоторым данным, Пожарская готова принять иудаизм ради будущего мужа и даже уже посещала синагогу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Янковский раскрыл подробности съёмки эротической сцены в «Тексте» с актрисой Кристиной Асмус. Актёр отметил, что зрители должны отделять кино от реальной жизни. Янковский также объяснил, почему редко снимается. По его словам, он достаточно разборчив, поэтому хотел бы участвовать только в проектах, которые ему интересны. Часто он не соглашается сниматься, увидев название фильма и едва начав читать сценарий.