Звезда фильма «Текст» Янковский скоро станет отцом

Актёры Иван Янковский и Диана Пожарская скоро станут родителями. Первенец звёздной пары появится на свет через месяц.
Звезда сериала «Отель Элеон» Пожарская отправится в роддом уже через один-два месяца. Свадьба звёздной пары также может быть не за горами,
Первая информация о романе Янковского и Пожарской появилась летом 2020 года. Актриса тогда опровергала свои отношения с коллегой по творческому цеху. Осенью пара съехалась, а в новогодние праздники Пожарская и исполнитель одной из главных ролей в нашумевшем фильме «Текст» официально признали себя парой.
Портал сообщает, что мама Янковского Оксана Фандера уже начала подготовку к бракосочетанию. По некоторым данным, Пожарская готова принять иудаизм ради будущего мужа и даже уже посещала синагогу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Янковский раскрыл подробности съёмки эротической сцены в «Тексте» с актрисой Кристиной Асмус. Актёр отметил, что зрители должны отделять кино от реальной жизни. Янковский также объяснил, почему редко снимается. По его словам, он достаточно разборчив, поэтому хотел бы участвовать только в проектах, которые ему интересны. Часто он не соглашается сниматься, увидев название фильма и едва начав читать сценарий.